Presidente do Corinthians explica venda de Denner: ‘Não tinha o que fazer’

O Corinthians esta prestes a perder uma das suas grandes joias da base. Afinal, o lateral-esquerdo Denner, de apenas 16 anos, tem negociações avançadas para acertar com o Chelsea. Contudo, se dependesse do presidente do clube, Augusto Melo, o jovem teria uma vida mais longa no Parque São Jorge.

Em entrevista ao site ”Meu Timão”, Augusto Melo disse que o ideal seria não realizar a venda de um atleta que sequer estreou no time de cima. Contudo, a postura dos empresários do atleta nos bastidores inviabilizou qualquer ação do clube, já que Denner ficaria sem contrato e não aceitou as ofertas de renovação.

“Ele tem uma multa, os empresários não aceitaram aumentar a multa (rescisória, no contrato com o Corinthians) porque já existia uma sondagem para venda. Não temos o que fazer dentro disso, ou você aceita ou eles pagam uma multa irrisória. Existe a proposta, são 8 milhões de euros à vista, e depois tem um valor para 500 mil euros por um número determinado de jogos. Com a bonificação, o contrato pode chegar a 15 milhões de euros”, disse Augusto Melo.

Os valores da transferência giram em torno de 12,5 milhões de euros, cerca de R$ 76,3 milhões. Sendo que oito milhões são fixos ao Corinthians e 4,5 milhões em bônus, caso o jogador cumpra metas.

“Para um garoto de 16 anos que ainda não pisou no profissional, que é uma promessa, que ainda tem dois anos para ficar no Corinthians porque só pode sair depois dos 18 anos, é uma venda, de certa forma, maravilhosa”, completou o mandatário.

Presidente do Corinthians não queria vender Denner

A ideia do Timão não era negociar Denner agora. Entretanto, o Corinthians se viu numa situação delicada. A multa rescisória para o mercado nacional é de duas mil vezes o salário do atleta. O lateral assinou seu contrato em abril do ano passado, até março de 2027, com um salário condizente a um jogador de base. O clube tentou renovar o vínculo nos últimos seis meses, mas não houve acordo com os representantes do atleta.

Com isso, o Corinthians poderia perder o lateral por R$ 10 milhões para um clube do Brasil. Nessa situação, o Timão se viu obrigado a aceitar a proposta do Chelsea, para não correr riscos de reforçar um adversário local.

“Quero deixar uma coisa bem clara: não é o que eu queria, não é o que eu quero. Jamais venderia o Denner agora. Por mais que eu precise de dinheiro, segurei os atletas do elenco e renovei os contratos. Não temos dinheiro para contratar, estamos fazendo sacrifícios. Não é uma ótima venda para o Corinthians, mas é uma necessidade. Dentro do contexto, é uma excelente venda. Afinal, ou ele sairia por R$ 10 milhões (para clubes brasileiros) ou sairia para fora (do país)”, finalizou Augusto Melo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.