Santos sofre virada do São Bernardo fora de casa e soma quatro jogos sem vitória

Fora de casa, o Santos perdeu de virada para o São Bernardo por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (29), no Estádio 1° de Maio, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O artilheiro Guilherme abriu o placar para os visitantes, mas Lucas Tocantins, Augusto e Lucas Rian marcaram para o Tigre do ABC.

Com o resultado, o Peixe segue com quatro pontos na tabela, na segunda colocação do Grupo B do Estadual. Por outro lado, o Bernô segue 100% na competição, na liderança do Grupo D, com 12 pontos e com o Palmeiras como vice.

Mandantes receberam um Santos sem criatividade

O Peixe iniciou o jogo buscando o ataque, com chegadas principalmente pelo lado esquerdo do campo. Mas foram os donos da casa que marcaram o primeiro gol da partida. Após uma falha na defesa do Santos, aos 10 minutos, Guilherme Queiroz recebeu passe infiltrado e balançou as redes. Porém, houve impedimento no lance.

Aos 27, Romisson aproveitou o rebote na defesa de Brazão e tentou marcar, mas a bola parou novamente no goleiro. Logo depois, aos 28, São Bernardo chegou mais uma vez com Guilherme Queiroz, que avançou até a entrada da área, mas Brazão afastou. Assim, o Peixe mostrou dificuldade em criar jogadas e não encontrou espaços no campo.

Já na segunda etapa, logo aos dois minutos, saiu o gol do Santos. Soteldo mandou um passe infiltrado dentro da área, Leo Godoy finalizou e, no rebote, o artilheriro Guilherme abriu o placar do jogo. O empate veio aos 15 minutos, com Lucas Tocantins. Pará chegou pelo lado esquerdo em velocidade e cruzou na área para o atacante que, sozinho, subiu para balançar as redes.

Aos 41, veio a virada dos donos da casa. Dessa vez, após cruzamento de Lucas Lima, Augusto finalizou com o pé direito para marcar o dele. Por fim, para fechar a conta, o São Bernardo saiu em contra-ataque após roubar a bola de Guilherme, e Felipe Azevedo tocou para Lucas Rian marcar o terceiro.

Agora, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o Peixe encara o clássico contra o São Paulo no próximo sábado (1), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Por outro lado, o Bernô visita a Inter de Limeira no mesmo dia, às 16h, no Estádio Major José Levy Sobrinho (Limeirão).

São Bernardo 3 x 1 Santos

Campeonato Paulista – 5ª rodada

Data: 29/01/2025

Local: Estádio 1° de maio, em São Bernardo (SP)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hugo Sanches (Léo Duarte, 38’/2ºT), Hélder, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Lucas Lima e Romisson (Lucas Tocantins, 0’/2ºT); Léo Jabá (Lucas Rian, 13’/2ºT), Guilherme Queiroz (Felipe Azevedo, 30’/2ºT) e Fabrício Daniel (Emerson Santos, 0’/2ºT). Técnico: Ricardo Catalá

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Lucas Meirelles, 22’/2ºT), Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza (Vinicius Lira, 0’/2ºT); Tomás Rincón, Diego Pituca (João Schmidt, 38’/2ºT), Leo Godoy e Soteldo (Gabriel Bontempo, 30’/2ºT). Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha

Gols: Guilherme, aos 2’/2ºT (0-1); Lucas Tocantins, aos 15’/2ºT (1-1); Augusto, aos 41’/2ºT (2-1); Lucas Rian, aos 46’/2ºT (3-1)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa

VAR: Ilbert Estevam da Silva

Cartão amarelo: Hugo Sanches, Hélder, Emerson Santos, Augusto (SBD); Vinicius Lira, Zé Ivaldo, Guilherme (SAN)

Cartão vermelho: ——-

