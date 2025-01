Autor do gol do Vasco, Paulo Henrique ‘explica’ inspiração

Autor do gol da vitória do Vasco sobre o Maricá por 1 a 0, o lateral-direito Paulo Henrique “explicou” de onde vem a inspiração neste início de temporada. Afinal, são dois golaços apenas em janeiro. Vale lembrar que ele tem quatro em três temporadas no Cruz-Maltino.

“Não consigo projetar isso (quantos gols fará até o final de março, quando nascerá o filho Mateus). Já fiz dois. Fico feliz por isso, e espero que o Mateus siga trazendo motivação, e os gols sigam saindo naturalmente e dando alegria ao torcedor”, comentou Paulo Henrique, em entrevista ao Sportv.

Com o resultado em São Januário, o Vasco assumiu a liderança do Campeonato Carioca, com 12 pontos, três vitórias e três empates. Assim, o Cruz-Maltino está próximo de assegurar uma vaga pelo menos no G4 da competição, que leva ao mata-mata. Entretanto, a equipe da capital pode ser ultrapassado pelo Volta Redonda no complemento da rodada. Os dois times, aliás, se enfrentam no próximo sábado (1/2), às 16h30, no Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

“Uma honra divina (atravessar o bom momento). Fico muito feliz com esses gols, e pela vitória da nossa equipe. Gratidão a Deus e por todo o grupo, que me deu esse suporte. Temos que pensar jogo a jogo. Todo mundo quer estar na liderança e com o Vasco, que é time grande, não é diferente. Temos que nos preparar muito bem para buscar a vitória contra o Volta Redonda”, concluiu Pedro Henrique.

