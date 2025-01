??rias, após seu 1º jogo em 2025, analisa a derrota do Fluminense

Árias tenta levar a bola ao ataque. No fim, o Fluminense perdeu o jogo para o Botafogo - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Árias fez sua primeira partida na temporada pelo Fluminense na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Cariocão, nesta quarta-feira, 29/1. Fez uma partida correta, mas sem grande brilho. O que surpreendeu foi que o colombiano deveria jogar um tempo e acabou ficando até o fim.

“A projeção, no começo, era jogar 30 minutos. Fomos para 45, depois para 60 e joguei o jogo inteiro. Sempre falo que, enquanto tiver saúde, vou jogar por amor a essa camisa, e quando você joga por amor, consegue fazer coisas ainda além do natural.”

Sobre a partida, Árias lamentou a derrota no clássico, que deixa o time em situação ruim na tabela:

“A gente sabe que perder um clássico sempre magoa o torcedor. Sabíamos que era importante vencer, mas não conseguimos. Infelizmente, faz parte do futebol, e não adianta a gente ficar chorando pela situação em que estamos. O que temos que fazer é trabalhar. Acho que estamos trabalhando, e precisamos seguir em frente, tentando melhorar, porque precisamos melhorar”, disse.

Com a derrota, o Fluminense permaneceu com seis pontos, em modesto 8º lugar, com risco de perder mais duas posições ao fim da rodada. Em uma competição em que apenas os quatro primeiros avançam, a situação é bem complicada.

