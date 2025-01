Arezo exalta Quinteros por chance como titular do Grêmio: ???Treinador muito aberto???

O centroavante Arezo foi o protagonista da vitória do Grêmio por 3 a 0 sobre o Monsoon, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, na última quarta-feira (29). Isso porque o uruguaio foi autor de dois gols do Imortal no embate pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho.

Tal confronto foi também simbólico para o atacante, pois representou a sua estreia como titular da equipe desde a sua chegada, que ocorreu seis meses atrás. Assim, Arezo expôs qual era a sua intenção com a oportunidade e valorizou o técnico Gustavo Quinteros por lhe conceder tal chance. O uruguaio também exaltou a possibilidade de conviver com Braithwaite.

“Esperava ter a oportunidade de completar 90 minutos e mostrar também para que o clube me contratou. É importante, obviamente, que a equipe ganhe e eu venha a marcar. Gustavo é um treinador muito aberto a falar e entender o pensamento do jogador. Do Martin (Braithwaite), se pode aprender muito, um jogador de muito boa trajetória”, detalhou o centroavante.

Sob o comando do técnico anterior, Renato Gaúcho, na temporada passada, o jogador uruguaio atuou em 12 jogos, todos eles como reserva e não conseguiu marcar. A pouca utilização se explica porque perdia a concorrência para Braithwaite e Diego Costa. No atual cenário, a disputa se limita somente ao dinamarquês, já que o hispano-brasileiro não ampliou seu contrato com o Tricolor Gaúcho.

Arezo cogitou deixar o Grêmio

A propósito, Arezo chegou a dar uma entrevista para o jornal uruguaio “El País” e expôs a sua irritação com a pouca minutagem no Imortal. Além disso, ele também admitiu que pensava em deixar o Grêmio caso não houvesse uma mudança de cenário pela frustração.

Com o bom desempenho, a tendência é a de que ele ganhe sequência como titular no compromisso seguinte da equipe, quando vai enfrentar o São Luiz, no próximo sábado (01/02), às 16h30 (de Brasília), na Arena.

