Neymar desembarca no Brasil para ser apresentado ao Santos

Neymar já chegou ao Brasil para assinar contrato com o Santos. O atacante desembarcou em São Paulo por volta das 10h10 (de Brasília). De lá, ele seguirá para a cidade de Santos, a cerca de 100 km dali, onde será recebido com grande festa na Vila Belmiro.

Extremamente ansiosa pelo retorno do ídolo Neymar, a torcida do Santos “invadiu” o voo que trouxe o atacante a São Paulo, para assinar com o Peixe. Explica-se: milhares de alvinegros utilizam um site para acompanhar cada segundo do avião que vem de Riad, Arábia Saudita. Afinal, Ney estava no Al-Hilal. Por volta das 9h30 da manhã desta sexta-feira (31), cerca de 30 mil torcedores acompanharam simultaneamente o voo. Leia mais aqui.

Revelado pelo próprio Santos, Neymar retorna ao clube que o revelou em 2009 após 12 anos, afinal, saiu em 2013. O vínculo será válido até o final de junho. Ao longo deste período, o atacante fez história no Barcelona, no PSG, na Seleção Brasileira e, como já citado, estava no Al-Hilal.

Neymar, que completa 33 anos na próxima quarta-feira (5), aposta no retorno ao Santos para ter visibilidade e retornar à Europa. O atacante, inclusive, aposta que terá uma grande sequência, o que é fundamental para seguir na Seleção Brasileira. Ano que vem, vale lembrar, tem Copa do Mundo.

Neymar, inclusive, sofreu com muitas lesões nos dois últimos anos. Assim, não marcou gol no ano passado.

