Roberto Assaf: E o Flamengo ganhou

Não há quase nada para escrever sobre esta partida ordinária. O Flamengo abandonou de vez o Estadual. Doido para se ver livre. Escalou novamente um time reserva, com vários jogadores medíocres, toca para os lados o tempo inteiro. Maracanã vazio, chuvinha sem graça, um cenário lamentável. A cara do Flamengo Bap-Boto. Alguém há de dizer. Ah… tá começando, tem Supercopa domingo… Não! O Flamengo tem que ganhar todas, com titulares em campo, com o estádio lotado. Poupar valendo três pontos é ridículo. Besteira comentar. As coisas agora são assim.

O Flamengo faz o pior campeonato do Rio nos últimos anos. Assim, o risco de ficar fora do quadrangular é real. O time tem a bola, o Sampaio Correia, com medo, mantém a equipe inteira atrás, não tem nada de interessante. Lá pelas tantas, surgiu um gol de bola parada, em cabeçada de Wallace Yan. Só não deu pena do Sampaio Correia – que resistiu por 76 minutos – porque também mostrou uma superdose de covardia. No finzinho, Alcaraz, de cabeça, fez 2 a 0 para castigo do adversário. É essa tristeza que os dirigentes desejam. Talvez seja possível comunicar à federação que não há interesse em disputar o Estadual. Enfim, é preferível realizar amistosos nos Estados Unidos.

A propósito: não sou dono da verdade. Mas dificilmente erro nos prognósticos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.