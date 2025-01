Santistas se empolgam com volta de Neymar: ‘Seremos felizes’

Torcedores do Santos se empolgam com retorno de Neymar - (crédito: Felipe Camim)

A cidade de Santos, principalmente os arredores da Vila Belmiro, está mobilizada para recepcionar a volta do atacante Neymar. Dessa forma, o Jogada10, também no clima, conversou com alguns torcedores. Inclusive, eles estão desde a manhã desta sexta-feira (31) exalando ansiedade.

“Só vou acreditar quando vê-lo em campo. A gente acabou de voltar da Série B e já contratar o melhor jogador do mundo?! A expectativa é de sermos campões novamente. Vai ser só coisa boa com a vinda do homem. É isso”, comentou um santista que se identificou como Bruno.

Já o seu amigo, Júlio, acrescentou:

“Parece que estamos vivendo um sonho. Passamos os piores dias das nossas vidas no ano passado. Quando saiu a notícia, não acreditei. Estou vivendo um sonho. Ver o que o Neymar fez em 2012 e ver agora….Só dele vir novamente, é um símbolo da nova fase do Santos. Voltaremos a ser felizes. A Vila Belmiro é o lugar do mundo onde ele mais ama, e a gente o ama para caramba. Pode fazer o que quiser aqui”, diz.

Neymar, aliás, desembarcou em São Paulo por volta das 10h desta sexta-feira (31). Ele irá da capital paulista para a cidade do litoral em helicóptero. A apresentação está agendada para às 16h.

Neymar, o retorno

Extremamente ansiosa pelo retorno do ídolo Neymar, a torcida do Santos “invadiu” o voo que trouxe o atacante a São Paulo, para assinar com o Peixe. Explica-se: milhares de alvinegros utilizam um site para acompanhar cada segundo do avião que vem de Riad, Arábia Saudita. Afinal, Ney estava no Al-Hilal. Por volta das 9h30 da manhã desta sexta-feira (31), cerca de 30 mil torcedores acompanharam simultaneamente o voo. Leia mais aqui.

Revelado pelo próprio Santos, Neymar retorna ao clube que o revelou em 2009 após 12 anos, afinal, saiu em 2013. O vínculo será válido até o final de junho. Assim, ao longo deste período, o atacante fez história no Barcelona, no PSG, na Seleção Brasileira e, como já citado, estava no Al-Hilal.

Neymar, que completa 33 anos na próxima quarta-feira (5), aposta no retorno ao Santos para ter visibilidade e retornar à Europa. O atacante, inclusive, aposta que terá uma grande sequência, o que é fundamental para seguir na Seleção Brasileira. Ano que vem, vale lembrar, tem Copa do Mundo.

Neymar, inclusive, sofreu com muitas lesões nos dois últimos anos. Assim, não marcou gol no ano passado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.