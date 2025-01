Staff de Cuiabano traça plano por permanência do lateral no Botafogo

O lateral-esquerdo Cuiabano chegou ao Botafogo no ano passado e fez grandes atuações defendendo o time alvinegro, o que o tornou alvo de equipes do velho continente. No entanto, o atleta e seu staff acreditam que o futuro dele pode ser mesmo no Brasil.

A diretoria do Fenerbahçe, da Turquia, é um dos clubes que sinalizou propostas por Cuiabano. As cifras pelo jogador giram em torno de oito milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões, na cotação atual). No entanto, a negociação não avançou, segundo informações do site Extra. Há quase um ano, o Botafogo comprou Cuiabano junto ao Grêmio por R$ 8 milhões e assinou contrato até 2028. Uma revenda só será realizada se a diretoria considerar a proposta favorável para ambas as partes.

Atualmente, o Botafogo conta apenas com Cuiabano e Alex Telles para a lateral-esquerda, já que Marçal deixou o clube carioca após duas temporadas. No clássico contra o Fluminense, na quarta-feira (29), Cuiabano atuou por 20 minutos. Além disso, o Alvinegro terá um calendário recheado e entende ser necessário manter um elenco forte para seguir brigando por títulos em 2025.

