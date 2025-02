Santos vence o São Paulo, espanta má fase e volta a vencer no Paulista

O Santos, empolgado com o retorno de Neymar, afastou a má fase e venceu o São Paulo por 3 a 1 neste sábado (01/02), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor Paulista até chegou a sair na frente com Lucas, mas Gabriel Bontempo e Guilherme duas vezes, garantiram a vitória do Peixe. O clássico, aliás, acabou sendo muito brigado e com chances para os dois lados. Mas o Alvinegro Praiano se sobressaiu, principalmente no segundo tempo e voltou a vencer após quatro partidas.

A chuva quis atrapalhar

A partida entre Santos e São Paulo estava marcada para começar às 20h30, mas por conta das fortes chuvas que atingiram à Baixada Santista, o embate precisou ser adiado. Após duas verificações no gramado, o árbitro Luiz Flavio de Oliveira deu o pontapé inicial apenas ás 21h15.

São Paulo abre o placar…

A primeira etapa começou bastante nervosa, com muitas faltas e reclamações. Aliás, a prova que o jogo começou ”elétrico”, foi que o técnico Pedro Caixinha acabou expulso com apenas seis minutos em campo. Com o campo encharcado, as equipes buscavam solução para chegar ao gol. Pelo lado do São Paulo, a ideia era apostar no quarteto formado por Lucas, Oscar, Luciano e Calleri. Na primeira tentativa, Oscar deixou Luciano livre para chutar, mas o camisa 10 bateu fraco e a bola parou em uma das milhares poças d’água no campo. Já na segunda vez, Calleri fez uma jogada espetacular, ganhou no corpo de Luan Peres e tocou para Lucas, que dominou, girou e abriu o placar na Vila Belmiro.

… Mas o Santos logo busca o empate

Contudo, o Peixe, que estava melhor antes de tomar o gol, continuou em cima. O Alvinegro Praiano tinha dificuldades de finalizar, mas pressionava o São Paulo no campo de defesa. Assim, o tento de empate não demorou para sair. Após uma cobrança de lateral, Tiquinho deu uma casquinha e Guilherme desviou de cabeça, mas parando em defesa de Rafael. No rebote, Gabriel Bontempo finalizou cruzado e Guilherme apareceu novamente para empurrar para as redes. Por fim, as duas equipes foram para o intervalo do clássico empatados, com muitas brigas, muita vontade e com um gol para cada lado.

Segundo tempo

Já na etapa final, as duas equipes voltaram em cima buscando o gol da vitória. O São Paulo chegou a assustar com Luciano, em chute de fora da área, que passou raspando a trave, mas quem ampliou o placar foi o Santos. Em ataque rápido, Soteldo acionou o garoto Gabriel Bontempo, que finalizou cruzado, forte e oficializou a virada na Vila Belmiro. E o Santos queria mais. Aos 25, Diego Pituca deu um passe fantástico para Guilherme ficar na cara de Rafael e marcar o segundo dele na partida e o terceiro do time da Baixada Santista, garantido a vitória, espantando a má fase e garantindo um final de semana feliz por completo para a torcida do Santos.

SANTOS 3X1 SÃO PAULO

Campeonato Paulista – sexta rodada

Data e horário: 1/2/2025, às 21h15(de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Gols: Lucas Moura, 34’/1ºT (0-1); Guilherme, 41’/1ºT (1-1); Gabriel Bontempo, 07’/2ºT (2-1); Guilherme, 25’/2ºT (3-1)

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Luan Peres, Zé Ivaldo e Vinícius Lira (Kevyson, 19’/2ºT); Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo (João Schimdt, 30’/2ºT); Gabriel Bontempo (Miguelito, 19’/2ºT), Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinicius (Ferraresi, 36’/2ºT), Arboleda, Sabino e Enzo Díaz (Ryan Francisco, 44’/2ºT); Pablo Maia (Ferreirinha, 13’/2ºT) e Alisson; Lucas, Oscar e Luciano (Erick, 36’/2ºT); Calleri (André Silva, 36’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões Amarelos: Tomás Rincón, Tiquinho Soares, Leo Godoy e Zé Ivaldo(SAN); Sabino, Ferreirinha e André Silva(SAO)

Cartão Vermelho: Pedro Caixinha (SAN)

