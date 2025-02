Cuca vê evolução no Atlético e projeta melhoras no time

Apesar de, enfim, ter conquistado a primeira vitória na temporada ao derrotar o Villa Nova por 1 a 0, o Atlético sabe que precisa ir muito além no Campeonato Mineiro. Portanto, não pode se contentar apenas com os três pontos conquistados em Nova Lima. Com sete pontos somados, a equipe comandada por Cuca ocupa a penúltima colocação do Grupo A, ficando um ponto atrás de Betim e Tombense.

Após o triunfo sobre o Leão do Bonfim, conquistado neste sábado (1), no Castor Cifuentes, o técnico Cuca fez questão de destacar a importância de manter os pés no chão. Além disso, elogiou o próximo adversário, ressaltando que a equipe precisará estar preparada. Afinal, na terça-feira (4), o Galo receberá o Athletic no Mineirão, em confronto válido pela sexta rodada do torneio. A bola rola às 21h30 (de Brasília), e a expectativa é de mais um duelo disputado.

“Vai ser um jogo bom, já que enfrentaremos uma equipe que também busca propor o jogo. Assim, acredito que será um confronto equilibrado. Além disso, depois teremos partidas contra Cruzeiro e Itabirito, o que nos obriga a preparar bem o time para essa reta final”, analisou o treinador.

Evolução e entrosamento

Além de projetar os próximos desafios, Cuca também ressaltou que a equipe vem evoluindo fisicamente, o que é essencial para um melhor desempenho. Além disso, destacou que os jogadores estão ganhando entrosamento aos poucos, algo natural para um elenco em reformulação. Afinal, cinco reforços chegaram nesta temporada. Desses, apenas o volante Patrick Silva, ex-Palmeiras, ainda não estreou.

“Fizemos as cinco trocas, como já ocorreu nos últimos jogos, justamente para rodar bem o elenco e evitar riscos de lesão. Até porque estamos falando de um time em reconstrução. Muitos jogadores estão se conhecendo agora, como Júnior Santos, Natanael, Gabriel Menino e Cuello. Assim, acredito que, jogo a jogo, essa evolução acontecerá. Dessa forma, o entrosamento tende a melhorar cada vez mais”, finalizou o treinador.

