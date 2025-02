Embaixada do Fla cancela festa com medo de deportação de Trump

A embaixada Fla Usa New England, uma das maiores do Flamengo no exterior, cancelou uma festa que promovera para assistir à Supercopa do Brasil 2025, contra o Botafogo. O motivo? Medo de deportação promovida pelo governo federal. Dessa forma, centenas de rubro-negros não só não assistiram ao jogo, como também não puderam comemorar o título.

Vale lembrar que o Donald Trump, presidente récem-empossado nos EUA, tem uma política de austeridade contra imigrantes ilegais, promovendo, portanto, muita fiscalização. Dessa forma, muitos rubro-negros, com documentação irregular, ficaram apreensivos e optaram por ficar em casa.

“Antes de cada evento, sempre realizamos enquetes para estimar a participação e também observamos a reação dos membros nos nossos grupos de WhatsApp. Quando a resposta é positiva, sabemos que o público será grande. No caso desse evento, percebemos uma preocupação significativa entre os membros da nossa torcida. Muitos estavam apreensivos com seu próprio status imigratório, enquanto outros se preocupavam com amigos e familiares nessa situação. Diante disso, optamos por cancelar o evento para evitar aglomerações e respeitar essas preocupações”, comentou o presidente da embaixada que tem sede em Boston, Manny Mizael.

Dentro de campo, o Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 1, no Mangueirão, em Belém e ficou com o título. Dessa forma, o Fla de Filipe Luís chegou ao terceiro título, igualando os feitos de 2020 e 2021. O Rubro-Nwgro, inclusive, é o maior campeão do torneio.

Após a conquista da Supercopa, o Fla disputará ainda outros 5 títulos nesta temporada: Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes. Inclusive, se o Fla for campeão continental, disputará o Intercontinental em dezembro.

