Fluminense sofre com lei do ex, mas arranca empate no fim

O Fluminense empatou com o Boavista em 1 a 1, neste domingo (2), em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O atacante Marcos Paulo, revelado pelo próprio Flu, abriu o placar, enquanto Samuel Xavier garantiu o empate no Maracanã.

O duelo, aliás, foi o primeiro do Fluminense no Maracanã neste ano. O Tricolor, por conta de lesões e opções do técnico Mano Menezes, atuou com muitos reservas. O empate deixa o time em nono, com sete pontos. O Tricolor, portanto, está a quatro do Maricá, último do G4. Entretanto, ele ainda joga na rodada, assim como Flamengo (10), Botafogo (9) e Madureira (6). Como faltam quatro rodadas, o Flu fica com poucas chances de se classificar para as semifinais do Carioca, mas tem boas chances de avançar às finais da Taça Rio.

O Fluminense, encontrando uma defesa bem montada, começou a partida arriscando de fora da área. Aliás, Hércules, Keno, Arias e Bernal tiveram as melhores chances, enquanto Zé Mateus respondeu para o Boavista. Keno e Arias, inclusive, foram os melhores do Tricolor no primeiro tempo.

Aos 32, aliás, eles protagonizaram a melhor chance do Fluminense na etapa inicial: o meia caiu pela direita e cruzou na medida para Keno. O atacante, entretanto, se enrolou com a bola e perdeu grande oportunidade praticamente na pequena área.

A segunda etapa começou bem melhor. Com menos de um minuto, Caetano perdeu grande oportunidade para o Boavista, enquanto Riquelme Felipe, que tinha acabado de entrar, desperdiçou para o Fluminense. O atacante, inclusive, fez outra boa jogada. No lance seguinte, Bernal apareceu na área e exigiu boa defesa de Diego Loureiro.

Quando o gol do Fluminense parecia maduro, quem abriu o placar foi o Boavista, com direito a lei do ex. Aos 12, Vitor Ricardo cruzou na medida para Marcos Paulo, revelado pelo Flu em 2018, balançar as redes. O Tricolor não sentiu o gol e retomou o protagonismo do jogo.

A pontaria, entretanto, definitivamente não estava em dia. Ainda assim, o Fluminense chegou ao empate: Riquelme fez um lindo lançamento para Fuentes, que invadiu a área e acionou Samuel Xavier. O lateral não titubeou e evitou um tropeço ainda maior: 1 a 1.

Próximos compromissos

O Fluminense tem agora dois clássicos pela frente. Dessa forma, enfrenta o Vasco na quarta-feira (5) e o Flamengo no sábado (8). Nas rodadas finais, o Tricolor receberá o Nova Iguaçu, que está no G4, e o virtual rebaixado Bangu. Já o Boavista visita o Alvirrubro na quarta-feira.

FLUMINENSE X BOAVISTA

7ª rodada do Campeonato Carioca 2025

Data e horário: 0/02/2025, às 18h30 (de Brasília).

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Gol: Marcos Paulo, aos 12’2ºT (0-1); Samuel Xavier, aos 38’2ºT (1-1)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê (Gabriel Fuentes, aos 25’2ºT); Bernal (Lelê, aos 20’2ºT), Hércules, Isaque (Riquelme Felipe – Intervalo) e Arias; Keno (Canobbio, aos 20’2ºT) e Cano (Serna, aos 25’2ºT) Técnico: Mano Menezes

BOAVISTA: Diego Loureiro; Vitor Ricardo, Gabriel Caran, Anderson Conceição e Mascarenhas (Sheldon, aos 28’2ºT); Marthã (Leandrinho, aos 20’2ºT), Caetano (Alyson, aos 28’2ºT) e Zé Mateus; Raí, Zé Vitor e Marcos Paulo (Matheus Alessandro, aos 20’2ºT) Técnico: Rodney Gonçalves

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrê e Ana Vitória Trindade Ferreira

VAR: Grazianni Maciel Rocha

Cartão Amarelo: Samuel Xavier (FLU); Marthã e Zé Mateus (BVT)

Cartão Vermelho:

