Leiria enumera adversidades para justificar papelão do Botafogo

O Botafogo começa 2025 com um vexame. Afinal, o time, que ostenta uma Libertadores e um Brasileirão em uma só temporada, não competiu contra o Flamengo e tem de agradecer aos deuses do futebol por perder somente por 3 a 1, na Supercopa do Brasil. Neste domingo (2), no Mangueirão, no Pará, a equipe não viu a cor da bola. Treinador enquanto o clube busca um outro profissional no mercado, Carlos Leiria, então, enumerou algumas adversidades para justificar o papelão alvinegro neste fim de semana.

“Sabíamos da dificuldade, tendo em vista a diferença de aproximadamente dez dias ou mais de preparação (em relação ao Flamengo) para uma partida importante. O tempo de preparação é muito importante. Teremos um próximo encontro no dia 12 (contra o mesmo adversário). Certamente, vai diminuir a distância que teve a partir desse período de retorno nosso para fazer a pré-temporada em virtude das conquistas do ano passado. Acredito que houve um desequilíbrio de preparação pelo tempo”, iniciou.

Mais justificativas… Torcida do Botafogo compra essa versão?

Para o técnico, a chuva atrapalhou o Botafogo.

“A pausa de 1h10, aproximadamente, acho que esse talvez tenha sido um fator determinante. E também um pouco pela característica da nossa equipe. A maneira que o jogo transcorreu depois da chuva, de alguma maneira, dificultou o nosso jogo, sim”, agregou.

Por fim, até citou a vitória sobre o Fluminense por 2 a 1, na última quarta-feira (29), pelo Carioquinha, no Estádio Nilton Santos. Ele mesmo explica:

“Aquele clássico foi muito importante, mas, posteriormente, diminui o tempo que a gente tem para treinar devido à viagem e a recuperação de um jogo para o outro. Procuramos fazer o nosso melhor e, infelizmente, não conseguimos ter o rendimento esperado para sair daqui com a vitória”, concluiu o professor do sub-23 do Mais Tradicional.

