Palmeiras recusa oferta do Orlando City por Atuesta

O jogador Eduard Atuesta, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Goi..s EC, durante partida v..lida pela vig..sima primeira rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco) - (crédito: Cesar Greco)

O Palmeiras recusou a primeira oferta do Orlando City pelo meio-campista Atuesta. As condições do negócio não agradaram a diretoria do Verdão, que travou as tratativas neste momento. Contudo, o Alviverde segue disponível para receber novas propostas para negociar o jogador.

O clube dos EUA não estava disposto a pagar todo o salário de Atuesta e sugeriu que o jogador fosse cedido com o Palmeiras pagando parte dos vencimentos. A diretoria não se animou e travou as conversas. Desta maneira, a saída do colombiano ainda é incerta, mas ainda é capaz de acontecer.

O jogador voltou de empréstimo no começo desse ano após uma temporada no Los Angeles FC. Em 2025, ele atuou nas três primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Entretanto, mesmo sendo acionado, o Verdão não tem intenção de mantê-lo em seu plantel e pretende negociá-lo.

Atuesta já não estava nos planos do técnico Abel, mas a situação piorou após a chegada do uruguaio Martínez. Além do jogador atuar na mesma posição do colombiano, ele também é mais um estrangeiro. Assim, o Palmeiras chegou a oito gringos no plantel. O Paulistão permite apenas sete relacionados em cada partida.

O Verdão já sinalizou que a forma mais fácil para negociar o meia é uma compra definitiva. O clube espera recuperar parte do investimento feito.

O colombiano chegou ao Palmeiras em 2022, quando o clube desembolsou cerca de US$ 3,7 milhões (R$ 20,7 milhões na cotação da época) para comprar 70% dos direitos econômicos do volante do próprio Los Angeles FC. Ele tem vínculo com o Verdão até o final de 2026.

