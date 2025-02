Martínez diz querer espantar desconfiança e se põe à disposição para o dérbi

Emiliano Mart..nez, novo atleta da SE Palmeiras, conhece a Academia de Futebol, em S..o Paulo-SP. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon) - (crédito: FABIO MENOTTI)

O volante Emiliano Martínez foi apresentado nesta segunda-feira (03/02), na Academia de Futebol e chegou querendo espantar a desconfiança que os torcedores do Palmeiras tenham em sua contratação. Terceiro reforço da temporada, o uruguaio se mostrou feliz por estar no Verdão. Além disso, mostrou vontade de já estar em campo contra o Corinthians.

“É verdade que não fiz a pré-temporada com o time. Fui ao CT da seleção (uruguaia) para trabalhar e ainda estou ajustando algumas coisas aqui no Brasil. Estou me sentindo bem nos treinos e já estou preparado se precisar para o jogo contra o Corinthians. Já estou pronto”, disse o volante.

Contratado do Midtjylland, da Dinamarca, Emiliano Martínez vem sendo convocado pela seleção uruguaia, mas não é conhecido por muitos torcedores. Assim, começou a surgir um tom de desconfiança em volta do jogador. Algo que ele quer que se transforme em motivação.

“Eu tomo isso como parte de um time gigantesco com o Palmeiras. Ter algumas pessoas a favor e outras contra a contratação. Mas agora eu tenho que fazer minha história no Palmeiras. Vou fazer o máximo para aqueles que não estão felizes com a contratação para que sigam confiando, para que saia melhor”, falou Martínez, que seguiu.

“Na minha passagem no Bragantino eu sofri uma lesão que me custou muito tempo. Eu tive muito tempo parado, não fiz muitos jogos. Fui para a Europa, foi um crescimento muito grande. Entendo que vou estar preparado para defender o Palmeiras”, finalizou.

