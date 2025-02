Novorizontino x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Novorizontino e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo. Por um lado, o Novorizontino chega embalado, já que entrou na rodada ocupando a segunda posição do Grupo C, com nove pontos. Por outro lado, o Corinthians vive um cenário ligeiramente diferente. Atualmente, a equipe ocupa a segunda colocação do Grupo A, empatada com o Mirassol, ambos com 15 pontos. A Voz do Esporte fará a transmissão desta partida. A cobertura começa às20h (de Brasília), sob o comando de Ricardo Froede.

Ricardo Froede comanda a cobertura e está na narração. Mas a Jornada Esportiva da Voz do Esporte para este Novorizontino x Corinthians também conta com a participação de Clayton Santos nos comentários e David Silva nas reportagens. Clique na arte acima e nãoperfca nada desteduelo pelo Paulistão.

