Corinthians segura pressão do Novorizontino e vence mais uma no Paulista

Alex Santana marcou o único do gol do jogo - (crédito: Foto: Reprodução)

O Corinthians conseguiu ser fatal e venceu mais uma partida no Paulista. Na noite desta segunda-feira (03), o Timão venceu o Novorizontino por 1 a 0, em partida antecipada da 11ª rodada. O clube alvinegro conseguiu segurar a pressão dos donos da casa e chegou ao triunfo com gol de Alex Santana. Hugo Souza ainda defendeu um pênalti.

A vitória colocou o Timão, momentaneamente, na liderança do Grupo A, com 18, e aproximou o clube da classificação. Já o Novorizontino segue sem vencer em casa e é o segundo colocado do Grupo C, com nove pontos.

A maratona segue para os dois clubes, que voltam à campo na quinta-feira (06). O Corinthians encara o Palmeiras no Allianz Parque, às 21h30. Mais cedo, às 19h, o Tigre visita o São Bernardo no Primeiro de Maio.

Novorizontino domina primeira etapa e Hugo Souza salva o Timão

O Novorizontino começou a partida melhor e indo para cima. Na primeira oportunidade, Jean arriscou de fora da área e obrigou Hugo Souza a trabalhar. Depois, Airton ficou com a bola após cruzamento vindo da esquerda, mas chutou para fora. Na terceira chegada, Robson invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro. Pênalti, que Pablo Dyego bateu e o arqueiro alvinegro defendeu.

Mesmo com a penalidade perdida, os donos da casa seguiam melhores. Oyama deu belo passe para Airton, que cavou por cima de Hugo e só não marcou porque João Pedro salvou em cima da linha. Na cobrança de escanteio, César Martins subiu mais alto e cabeceou para fora. O goleiro corinthiano voltou a trabalhar quando Fabio Matheus arriscou da entrada da área e obrigou o arqueiro a defender em dois tempos.

Nos minutos finais, Robson cobrou falta rasteira da meia-lua e tirou tinta da trave. Depois, Pablo Dyego arriscou de fora da área, a bola desviou em João Pedro e carimbou o travessão. Nos acréscimos, o camisa 7 aproveitou vacilo da defesa corinthiana e quase abriu o placar antes do intervalo.

Corinthians é fatal e vence mais uma

O segundo tempo começou com o Novorizontino tendo mais uma boa oportunidade. Airton arriscou rasteiro de fora da área e Hugo fez a defesa. O Corinthians realizou trocas e conseguiu ficar mais com a bola, criando as primeiras jogadas no ataque. Na primeira finalização, valeu o famoso ditado: “quem não faz, toma”. Jordi saiu mal após cobrança de escanteio, a bola sobrou com Giovane, que cruzou para Alex Santana cabecear no meio da área para o fundo do gol.

Com menos oportunidades, o Novorizontino voltou a pressionar. Na grande oportunidade, Rodrigo Soares cruzou e Willian Farias acertou a trave. Na sobra, Matheus Frizzo ficou com a bola na pequena área, mas Léo Mana chegou para travar e mandar no travessão. Porém, a arbitragem havia marcado que a bola saiu na primeira jogada.

Já nos minutos finais, a partida ficou paralisada por conta de sinalizadores da torcida alvinegra. Quando a partida voltou, Robson recebeu cruzamento na área e mandou para fora. Nos acréscimos, Romero ainda jogou uma falta no travessão, antes do árbitro encerrar a partida.

NOVORIZONTINO 0 X 1 CORINTHIANS

Campeonato Paulista – décima rodada

Data e horário: 03/02/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Público total: 9.310 torcedores

Renda: R$ 785.800,00

Gols: Alex Santana, 20’/2ºT (0-1)

NOVORIZONTINO: Jordi; Rafael Donato, César Martins (Matheus Frizzo, 26’/2ºT) e Patrick; Jean (Willian Farias, 34’/2ºT), Fábio Matheus (Bruno José, 20’/2ºT), Oyama, Waguininho e Pablo Dyego (Nathan Fogaça, 34’/2ºT); Robson e Airton (Rodrigo Soares, 20’/2ºT). Técnico: Eduardo Baptista

CORINTHIANS: Hugo Souza; Jacaré (Léo Maná, 28’/2ºT), Félix Torres, João Pedro e Hugo; Ryan, Charles (Giovane, intervalo), Alex Santana e Luiz Eduardo (Matheus Bidu, 13’/2ºT); Yuri Alberto (Ángel Romero, intervalo) e Pedro Raul (Héctor Hernández, 28’/2ºT) . Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo Lima

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões Amarelos: Airton, Waguininho, Jean, Oyama e Eduardo Baptista (NOV); Ramón Díaz, Félix Torres e Pedro Raul (COR)

