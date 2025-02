Brasília foca no NBB e entra em quadra nesta quarta (5/2)

Depois da pausa para a disputa da Copa Super 8, o Brasília retoma o foco para o Novo Basquete Brasil (NBB) e entra em quadra novamente nesta quarta-feira (5/2), contra a Unifacisa, às 19h30, na Arena Unifacisa, em Campina Grande. No sexto compromisso do segundo turno, o time candango está a apenas quatro jogos de confirmar a vaga antecipada nos playoffs, mas segue mirando alto e está na caça do líder Minas e do Flamengo. Rede ITA e o streaming Basquetepass transmitem o confronto.

A participação inédita dos brasilienses no torneio de tiro-curto teve motivos de sobra para celebrar e lições para aprender. Estreante na competição e de volta a uma partida de mata-mata após seis anos, a equipe parou na semifinal, quando por pouco não encerrou a invencibilidade do Minas como mandante, mas foi superada por apenas uma bola já nos últimos segundos.

A partida foi uma das melhores atuações defensivas do time do Distrito Federal, que segurou os mineiros a apenas 7 pontos em um quarto e 61 no total, ambos a menor marca do adversário na temporada. Por outro lado, a bola de três, principal arma ofensiva dos comandados de Dedé Barbosa, não caiu. Foram apenas seis acertos em 35 tentativas, incluindo três chances importantes no minuto final que poderiam ter mudado o rumo do jogo.

De volta ao foco no NBB, no momento, o Brasília é o terceiro colocado no campeonato, com cinco derrotas a mais que o líder Minas e está a três do vice Flamengo. No entanto, além de tentar alcançar quem está na frente, é preciso ficar de olho em quem vem atrás. A diferença do quarto, o Franca, para o 13º, o Corinthians, é de apenas dois jogos. Ou seja, uma sequência ruim pode fazer qualquer time despencar na tabela. Por isso, a meta interna nos representantes do DF é deixar para trás o que aconteceu no torneio eliminatório, aprender com os erros e dar o gás na reta final da temporada regular da liga.

"Como sempre falo, nosso foco é o NBB. Fizemos jogos bons no Super 8 e quase avançamos, mas sabemos o que queremos e estamos focados no nosso principal objetivo, que é o NBB. Nos recuperamos bem nesse período e viemos buscar mais uma vitória", disse o treinador.

"Foram jogos muito duros, um desafio legal. Por um lado, foi muito bacana, por outro, foi frustrante, por a gente não ter conseguido conquistar o título. Mas, sem dúvida, isso traz muita motivação e muita exigência para a gente subir o nível cada vez mais e não deixar escapar o que a gente realmente quer, que é o título do NBB", acrescentou o ala-pivô Guilherme Magna.

No encontro do primeiro turno entre as equipes, o Brasília levou a melhor por 77 x 72, com grande atuação de Pedro Mendonça, autor de 15 pontos e 10 rebotes. O cestinha da ocasião foi o estadunidense Christian Alaekwe, ala que esteve no plantel candango na temporada passada e atualmente é o principal pontuador do lado paraibano.

Em 11º, a Unifacisa é um dos times mais "meio a meio" da competição. Os nordestinos têm o mesmo número de vitórias e derrotas, com onze cada, e por pouco não tem saldo zerado entre pontos feitos e sofridos. A diferença é de apenas cinco pontos a mais a favor. Ainda assim, a fase é boa, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

Depois de pegar a Unifacisa, o Brasília segue no Nordeste, mas ruma para o Ceará, onde visita o Fortaleza na sexta-feira (7/2), às 19h30. O retorno da equipe à capital será na próxima quarta-feira (12/2), para receber o Caxias do Sul no primeiro de três jogos seguidos como mandante.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz