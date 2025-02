Vasco x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Vasco e Fluminense fazem um grande clássico do carioca, no Mané Garrincha, em Brasília - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (5/2), no Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 21h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Carioca. Em segundo, com 13 pontos, o Cruz-Maltino enfrenta seu primeiro clássico e quer pavimentar o caminho rumo às semifinais do estadual. Já o Fluzão, em décimo, com sete pontos, visa a recuperação, correndo contra o tempo para tentar avançar de fase e, então, seguir vivo pelo título. A Voz do Esporte transmite este clássico. A Jornada Esportiva se inicia a partir das 20h (de Brasília) sob o comando de Cleiton Gamarra, que estará na narração.

Além de Cleiton Gamarra, esta cobertura da Voz do Esporte também conta com Cleiton Santos nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 20h. E acompanhe este clássico carioca com a campeã do prêmio Aceesp de melhor mídia esportiva digital para não perder nenhum detalhe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.