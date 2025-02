Filipe Luís explica time reserva e comemora ‘dor de cabeça’ no Flamengo

Filipe Luís destaca postura do time em mais uma vitória do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução/FlaTV)

Em grande fase, o técnico Filipe Luís celebrou mais uma vitória e goleada sob o comando do Flamengo, nesta quarta-feira (5). Desta vez, a vítima foi a Portuguesa, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, em Uberlândia. Em coletiva, o treinador refroçou que procura dar minutagem aos jogadores que estavam com lesões e até mesmo os novos reforços do clube.

“Estamos em pré-temporada. Tivemos que nos adaptar para a Supercopa, mas esses jogadores não deixam de estar em processo de readaptação para o alto rendimento. Pelo meu planejamento, decidimos dar minutos de modo gradativo para que pudessem entrar em ritmo de competição o antes possível, mas com segurança. Esses jogos são importantes para dar ritmo a todos”, destacou.

“Para um treinador é sempre importante ter opções, ter concorrência entre eles, que eles possam concorrer pela vaga no time, que eles falem no campo e quem quebra a cabeça sou eu. A gestão quem vai fazer sou eu, os problemas quem vai resolver sou eu, mas é muito bom ter essas opções”, disse.

Filipe Luís também foi questionado sobre Danilo, que fez sua estreia como titular no Flamengo, nesta qurta-feira. O zagueiro atuou por 90 minutos, mas ainda busca de ritmo de jogo.

“Ele estava treinando em separado na Juventus, mas até dezembro estava jogando como titular e tinha condições. É importante que ele volte a ter minutos, que ele se reencontre e que entenda o que eu quero sobre a linha defensiva, o que eu penso para o zagueiro, todos os conceitos. Que ele vá conhecendo cada vez mais e possa ir se ambientando e se adaptando à equipe. Um jogador que eleva muito o nível”, disse.

Agora, o Flamengo faz clássico com o Fluminense, no sábado (8), às 16h30, no Maracanã. Por curiosidade, o técnico Filipe Luís, desde que assumiu o comando do Rubro-Negro, perdeu apenas para o Tricolor. De lá para cá, foram 19 jogos e dois títulos até o momento.

Outros trechos da coletiva de Filipe Luís

Clássico contra o Fluminense: “Amanhã já vou começar a estudar o Fluminense. Vi o jogo contra a Portuguesa porque estava estudando a Portuguesa. Mas tenho uma ideia clara de como joga o Mano, como ele gosta e depois vou decidir o plano de jogo em função do que vai apresentar o Fluminense. As peças vou escolher antes da partida e vocês vão ficar sabendo uma hora antes do jogo.”

Luiz Araújo: “Tipo de jogador que cada vez que você precisa dele ele está disponível, eleva o nível do time cada vez que entra. Esses jogadores é que fazem chegar o momento que o treinador precisa tomar decisão. Cada vez que joga é assistência, gol, é decisivo e eleva o nível do time, então com certeza eu fico feliz de ter essa dor de cabeça.

Allan: ” Não estava em um bom momento quando o Sampaoli chegou porque estava com lesão e nem no ano passado muito pela cabeça. O jogador precisa estar mentalmente leve, limpo e com a mente forte. Desse jeito ele veio esse ano. Para os volantes são os que eu mais exijo, os que mais tem funções e são corrigidos. Os que mais tomam broncas. Cabe aos volantes querer aprender para continuar crescendo. Ele aceita tudo e está fazendo o que eu peço. Obviamente tem o que corrigir como todos, mas é uma opção clara para escolher com os quatro volantes que tenho no elenco, quinto com o Gerson”

