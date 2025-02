Carille lamenta derrota do Vasco e afirma: ???Responsabilidade é minha???

O Vasco perdeu o primeiro clássico da temporada ao ser superado pelo Fluminense, em Brasília, nesta quarta-feira (05), pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Mesmo abrindo o marcador com Coutinho, o time levou a virada ainda no primeiro tempo.

Aliás, a equipe comandada por Fábio Carille encerrou sua invencibilidade no estadual. O treinador, portanto, foi à entrevista coletiva ao final do jogo no Mané Garrincha e assumiu a responsabilidade pela primeira derrota do Vasco em 2025.

“A ideia era pressionar o adversário em seu campo. No primeiro gol deles, estávamos no campo ofensivo, circulamos errado, cometemos a falta e sofremos o gol”, disse o comandante do Gigante da Colina.

“Não sei se perdemos a confiança, mas sei que foi um jogo abaixo coletivamente. A responsabilidade é minha, e tecnicamente também de alguns atletas”, concluiu Fábio Carille.

Classificação e próximo jogo do Vasco

Com o resultado, o Vasco estaciona nos 13 pontos e segue em terceiro lugar, mesma pontuação de Flamengo e Nova Iguaçu, primeiro e segundo colocados, respectivamente. Assim, volta a campo na segunda-feira (10) quando enfrentará o Sampaio Corrêa.

