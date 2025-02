Com academia em casa, Patrick de Paula foca em ficar no Botafogo até final do ano

Patrick quer ficar no Botafogo até final de 2025 - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

O volante Patrick de Paula tem feito boas exibições pelo Botafogo nesta temporada, após retornar de empréstimo do Criciúma no fim do ano passado. Ele estabeleceu como meta encerrar 2025 defendendo o time carioca, onde chegou há três anos.

Patrick sofreu uma lesão grave em 2023 e ficou fora daquela temporada inteira. Retornou no ano passado, mas não conseguiu reconquistar seu espaço sob o comando de Artur Jorge. Agora, para ganhar ritmo, iniciou os treinos antes dos demais jogadores na pré-temporada.

LEIA MAIS: Textor, do Botafogo, faz reunião com o técnico italiano Roberto Mancini

O volante investiu na construção de uma academia particular no terraço de seu apartamento, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além dos treinos no Alvinegro, o camisa 8 realiza atividades físicas extras e se mantém focado em preservar sua condição física.

Contudo, Patrick de Paula foca em trabalhos de desempenho, estabilidade e fortalecimento do core, com o acompanhamento de um personal trainer. Ele também conta com uma nutricionista e uma cozinheira, que preparam refeições específicas para sua perda de peso. O Botafogo monitora todas essas atividades.

Números de Patrick pelo Botafogo neste ano

Todavia, aos 25 anos, Patrick de Paula já marcou três gols em seis jogos disputados em 2025, incluindo um diante do Flamengo, na final da Supercopa do Brasil, no domingo (2).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook