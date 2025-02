André Jardine, do América, do México, detalha recusa ao Botafogo

O técnico André Jardine foi um dos primeiros nomes procurados pelo Botafogo após a saída de Artur Jorge, que foi trabalhar no futebol do Catar. No entanto, o brasileiro preferiu seguir no América, do México, e explicou, durante uma entrevista, os motivos para recusar a proposta do clube carioca.

Jardine está no país da América Central desde 2022. Inicialmente, chegou para comandar o Atlético San Luis e, depois, assumiu o América. Antes disso, esteve à frente da Seleção Brasileira olímpica e conquistou a medalha de ouro no Japão, em 2021.

“Foram dias de muita reflexão. Não esperava um convite desse porte tão rápido. Realmente aconteceu. No primeiro contato, deixei claro que havia uma cláusula de rescisão fortíssima com o América. Se o Botafogo não estivesse disposto a pagar, nem avançaríamos em nenhum tipo de conversa. Era uma cláusula de US$ 3 milhões, o que me parecia bastante alto. Não creio que algum clube brasileiro tenha pago essa quantia por um treinador”, disse André Jardine.

Botafogo segue buscando técnico

“Me surpreendi ao ver que isso não seria um problema. A partir daí, e por respeito à instituição Botafogo e ao seu dono John Textor, uma pessoa importante no futebol, escutei um pouco sobre o projeto, suas ideias e o quanto me viam nele. Pedi alguns dias para pensar e decidir o que seria melhor para minha carreira e minha vida. Me sentia muito feliz no América, como ainda me sinto, e, pensando comigo e com minha família, senti que ainda não terminamos o que viemos fazer aqui”, concluiu o comandante, em entrevista ao Futbol Picante Noche, da ESPN.

Já o Botafogo segue sem comandante, e o nome da vez é Roberto Mancini, ex-técnico da seleção da Itália. Outros nomes também foram ventilados, entre eles Tata Martino, Tite e Rafa Benítez.

