Cruzeiro inicia preparação para encarar o Galo; Kaio Jorge pode retornar no clássico

Após buscar um empate com o América-MG em 1 a 1 na última quarta-feira (5), o Cruzeiro encara outro clássico no próximo duelo pelo Estadual. Portanto, dessa vez, o confronto será contra o Atlético-MG, no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Assim, o Cabuloso se reapresentou nesta quinta-feira (6) e inicou a preparação para o duelo com atividades na Toca da Raposa. Aliás, para a partida, segundo o ge, o time mineiro tem chances de contar com o retorno de Kaio Jorge, que atuou em apenas um jogo nesta temporada.

Nas últimas três partidas do Cruzeiro, Kaio Jorge participou de atividades focadas em força e equilíbrio muscular, portanto não entrou em campo. Seu último e único jogo na temporada foi na derrota para o Betim, onde jogou por aproximadamente 85 minutos.

Ausência no Cruzeiro: João Marcelo passa por cirurgia no joelho direito

Também nesta quinta-feira, João Marcelo foi submetido a uma cirurgia no joelho direito. O jogador se lesionou na vitória sobre o Uberlândia, no último domingo. A lesão é multiligamentar, com danos também nos meniscos. Ele corre o risco de não jogar mais nesta temporada, mas, no cenário otimista, pode retornar em novembro. O Cruzeiro informou que a cirurgia foi bem-sucedida. Na atividade comandada por Wesley Carvalho, vários jovens da base participaram do treino, incluindo os laterais Victor Jesus e Gustavo Carvalho, os zagueiros Bruno Alves, Janderson e Kaiquy Luiz, os volantes Alessandro e Murilo Rhikman, o meia Gui Meira, e os atacantes Fernando, Kaique Kenji, Rayan e Ruan Índio. Além de João Marcelo, o meia Japa, com uma lesão muscular significativa, e o atacante Dinenno, que sofreu lesão no joelho e tem retorno previsto para abril, também estão fora de ação.

