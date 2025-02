Hugo Souza defende pênalti, e Palmeiras e Corinthians empatam no primeiro Dérbi do ano

Deu empate no primeiro Dérbi de 2025. Palmeiras e Corinthans empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (6), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Maurício abriu o placar no começo do jogo, e Yuri Alberto deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. O atacante só não foi do céu ao inferno ao ser expulso na etapa final porque Hugo Souza pegou pênalti de Estêvão nos acréscimos, assegurando o empate.

Com o resultado, o Verdão chega aos mesmos 12 pontos da Ponte Preta, mas leva vantagem nos critérios de desempate e passa para a segunda colocação do Grupo D. Já o Timão segue líder isolado do Grupo A, agora com 19 pontos, quatro a mais do que o Mirassol.

Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Água Santa, no domingo, às 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília. Pouco depois, às 20h30, o Corinthians recebe o Novorizontino, em Itaquera.

Primeiro tempo

Como apoio dos seus torcedores, o Palmeiras foi melhor do começo ao fim na primeira etapa. Sem um homem de referência na frente, a equipe teve grande volume pelos flancos e ainda conseguiu neutralizar os homens de frente do Corinthians. Assim, abriu o placar aos nove minutos, quando Piquerez fez ótimo passe em profundidade nas costas de Matheuzinho e André Ramalho para achar Mauricio em bom movimento de entrada na área. O meia-atacante dominou e finalizou na saída de Hugo Souza.

Apesar do bom futebol, o Verdão não conseguiu ampliar a vantagem. E viu o Corinthians, que cedeu espaços e cometeu falhas individuais e coletivas, se ajustar e levar perigo. Aos 37 minutos, André Ramalho testou Weverton em finalização com força após escanteio de Coronado. Na reta final, aos 42′, Depay aproveitou bobeada impreessionante de Richard Ríos na saída de bola e serviu Yuri Alberto, que invadiu a área e chutou cruzado para recolocar o Timão no clássico.

Segundo tempo

O Corinthians entrou no jogo, mas ainda precisava ajustar a marcação e a saída de bola. Com a expulsão de Yuri Alberto aos 19 minutos, após receber o segundo cartão amarelo por simulação em dividida com Naves, a equipe alvinegra não poderia falhar. A etapa final, a partir daí, foi um verdadeiro ataque contra defesa, e os donos da casa empilhando chances. Nos minutos finais, Estêvão entrou na área carregando a bola contra a marcação de dois defensores e foi ao chão em dividida com Ryan. Raphael Claus marcou pênalti, mas, na cobrança, Estêvão sentiu a pressão e parou em Hugo Souza, o herói do Dérbi. Estêvão, aliás, deixou o jogo chorando.

PALMEIRAS 1×1 CORINTHIANS

Campeonato Paulista – 7ª Rodada

Data: 06/02/2025 (quinta-feira)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público e Renda: 32.029 presentes / R$ 2.711.706,50

Gols: Maurício, 15’/2ºT (1-0); Yuri Alberto, 42’/2ºT (1-1).

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Naves e Murilo; Mayke, Richard Ríos, Raphael Veiga, Mauricio e Piquerez; Estêvão e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Matheus Bidu, 15’/2ºT); Raniele, Carrillo, Alex Santana (João Pedro, intervalo) e Igor Coronado; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

VAR: Daiane Muniz

Cartões Amarelos: – (PAL); Alex Santana (COR)

Cartão Vermelho: Yuri Alberto, 16′ (COR)

*Atacante recebeu o segundo cartão amarelo por simulação em dividida com Naves e, consequentemente, foi expulso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.