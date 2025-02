Weverton elogia Palmeiras após empate: ‘Bom jogo’

Nesta quinta-feira (6), o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Corinthians, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Verdão saiu na frente do placar, cedeu o empate ao Timão e, nos acréscimos, perdeu um pênalti com Estêvão, desperdiçando a chance de conquistar a vitória no Dérbi Paulista.

A batida do jovem atleta parou nas mãos de Hugo Souza, que salvou o Timão. Ao fim da partida, o camisa 41 desabou no gramado e chorou pelo lance perdido. Ao sair de campo, o goleiro Weverton opinou sobre a situação do jogador e elogiou a partida do atacante.

“Eu acho que faz parte ficar chateado, ninguém quer errar, mas é muito jovem. Agora é ter cabeça boa, ter cabeça tranquila. Não é fácil, queríamos a vitória e tenho certeza que ele também, sofreu o pênalti e jogou muito a partida inteira”, disse Weverton.

O Verdão ficou com um a mais em campo desde os 16 minutos do segundo tempo, quando Yuri Alberto foi expulso pelo segundo cartão amarelo após simulação. Assim, o arqueiro lamentou o resultado, mas afirmou que foi um bom jogo da equipe.

“Se a gente analisar a partida com frieza, foi um bom jogo. O que faltou foi a vitória, e às vezes a vitória faz a gente analisar a partida de outra forma. Acho que até o último lance tivemos a chance de fazer o gol e não conseguimos. Isso é futebol. Infelizmente lutamos do começo ao fim pela vitória, era importante pra gente, não só por ser clássico, mas pela tabela da competição, muito apertado o nosso grupo. Mas agora é ter tranquilidade e descansar porque domingo já temos outro jogo e o clima precisa melhorar para seguir em frente”, concluiu o goleiro.

Situação na tabela e próximo jogo

Com o resultado, o Verdão subiu para a segunda colocação do Grupo D, com 12 pontos, atrás apenas do São Bernardo, que já somou 16. Ponte Preta e Velo Clube completam a tabela. Agora, pela oitava rodada, o Palmeiras visita o Água Santa no próximo domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Mané Garrincha.

