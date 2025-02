Ramón Díaz exalta atuação de Hugo Souza: ‘Incrível’

O Corinthians saiu do Allianz Parque com um empate no duelo contra o Palmeiras. O resultado de 1 a 1 aumentou a invencibilidade do Timão para quatro partidas. Entretanto, a atuação alvinegra na noite desta quinta-feira (06) esteve abaixo do esperado.

O treinador Ramón Díaz recordou da sequência que o time enfrenta. Em oito dias, o Corinthians entrou em campo quatro vezes. Além disso, o comandante destacou que o Timão vai ter um compromisso a mais que os adversários pela Libertadores e exaltou o resultado.

“Estamos jogando uma sequência de partidas, que torna muito difícil manter o nível físico. Temos mudado muito o time devido à quantidade de partidas. Nós jogamos faz basicamente dois dias e teremos uma partida a mais que os demais. Sei que estamos conseguindo resultados, mas hoje não se jogou como a gente queria, como queria o grupo, temos que melhorar. Mas estamos contente com o resultado”, pontuou.

O argentino também identificou semelhanças do Dérbi com a partida contra o Novorizontino. No interior, o Corinthians sofreu com a pressão adversária em todo o jogo, Hugo defendeu um pênalti. A diferença é que, naquela oportunidade, o time ficou com a vitória.

“A equipe tem que melhorar. Sempre falamos que as partidas vão ser difíceis. Na última, o adversário criou muito mais situações que hoje e conseguimos ganhar. Também Hugo defendeu um pênalti e hoje pegou outro”, destacou.

Mais uma vez herói da partida, Hugo Souza ganhou mais um holofote no Allianz Parque. Díaz lembrou sobre a chegada do goleiro ao clube e também a liderança que ele exerce em toda equipe, sendo capitão.

“Sabemos a qualidade de goleiro que Hugo é desde o primeiro minuto que chegou. A gente conhecia, víamos por vídeo e lhe demos a titularidade. Na verdade ele está respondendo muito bem e temos goleiros que estão bem, mas o nível dele está realmente incrível. É jogador líder da equipe, assumindo muitas responsabilidades e respondendo da melhor maneira”, ressaltou.

Garro de volta?

Ainda sem atuar na temporada, o meia Rodrigo Garro está próximo de estar totalmente recuperado. O treinador explicou que não utilizou o argentino por conta do gramado sintético do estádio e que ele deve estar à disposição contra o São Bernardo.

“Garro está bem, está trabalhando. Não quisemos arriscar hoje, porque é um gramado completamente diferente, sintético, muito mais dinâmico. Mas está se recuperando e na próxima partida deve começar a jogar”, afirmou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.