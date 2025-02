Cano busca centésimo gol pelo Fluminense e encara sua maior vítima

Cano marcou um dos gols da vitória do Fluminense sobre o Vasco, no Mané Garrincha - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Depois de uma temporada irregular, a sua pior desde que chegou ao Brasil, Germán Cano iniciou 2025 com o faro de gol aguçado. Afinal, estufou a rede em quatro oportunidades nos cinco jogos em que esteve em campo. Ele também aplicou a famosa “Lei do ex” contra o Vasco, no Mané Garrincha, na última quarta-feira (5).

Dessa forma, o Tricolor anunciou, na quinta-feira (6), a renovação de contrato de seu artilheiro, que estendeu seu vínculo até o fim de 2026. Com o gol marcado sobre o Cruz-Maltino, o jogador soma 95 com a camisa do clube carioca, em 178 jogos, e persegue o centésimo.

Em seu primeiro ano com a camisa do Fluminense, em 2022, o argentino marcou 44 gols. No entanto, até o quinto jogo, havia marcado apenas um tento.

No ano seguinte, um dos melhores de sua carreira com o título da Libertadores, Cano marcou três vezes (todas contra o Audax-RJ) até a quinta partida e encerrou o ano com 40.

Em 2024, ele fez dois gols nas cinco primeiras vezes em que entrou em campo, mas encerrou a temporada com apenas sete. Enfrentou, então, lesões e problemas físicos e ficou afastado dos gramados por um período. Neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), ele encara sua maior vítima: o Flamengo (sete tentos, no total), pelo Carioca.

Maiores vítimas de Germán Cano pelo Fluminense

1 – 7 – Flamengo

2 – 5 – Olimpia (PAR) e Portuguesa-RJ

3 – 4 – Audax, Corinthians, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Vasco e Volta Redonda

4 – 3 – Athletico-PR, Atlético-MG, Bangu, Cruzeiro, Goiás, Oriente Petrolero (BOL), River Plate (ARG) e Sporting Cristal (PER)

5 – 2 – América-MG, Avaí, Botafogo, Ceará, Red Bull Bragantino, Santos e Vila Nova

6 – 1 – Atlético-GO, Bahia, Boca Juniors (ARG), Colo-Colo (CHI), Coritiba, Cuiabá, Grêmio, Juventude, Millonarios (COL), Palmeiras, Paysandu e Sampaio Corrêa-RJ;

