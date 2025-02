CBF define confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil

Competição mais democrática do país, a Copa do Brasil começa a se desenhar. Nesta sexta-feira (7), a CBF realizou o sorteio dos confrontos da fase inicial e do chaveamento da segunda fase da competição, em hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ao todo são 20 chaves com quatro times. Os dois vencedores de cada chave irão se enfrentar na segunda fase. As duas primeira etapas, aliás, serão realizadas em partidas únicas.

Os 80 clubes que disputam a etapa inical do torneio foram divididos em oito potes, conforme à classificação de cada equipe no Ranking Nacional de Clubes da CBF. Os 40 clubes melhores colocados ocupam os potes A, B, C, e D e enfrentam os 40 piores posicionados, distribuídos entre os potes E, F, G e H.

Os jogos da fase inicial, afinal, estão programados para as semanas de 19 e 26 de fevereiro. A Copa do Brasil continua a ser uma das principais portas de acesso para competições continentais e os milionários prêmios que atraem tanto jogadores quanto clubes. Um novo sorteio para a Copa do Brasil acontecerá para a 3ª fase, quando entrarão os 12 clubes previamente garantidos.

Veja os jogos da 1ª fase da Copa do Brasil

Chave 1

ASA-AL x Atlético-GO

Jequié-BA x Retrô-PE

Chave 2

Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa-MA

Boavista-RJ x CSA-AL

Chave 3

União-MT x Vasco da Gama-RJ

Barcelona-RO x Nova Iguaçu-RJ

Chave 4

Humaitá-AC x Operári-PR

CSE-AL x Tombense-MG

Chave 5

Pouso Alegre-MG x Athletico-PR

Guarany-RS x Altos-PI

Chave 6

Ceilândia-DF x Coritiba-PR

Maracanã-CE x Ferroviário

Chave 7

Porto Velho-RO x Cuiabá-MT

Capital-DF x Portuguesa-RJ

Chave 8

Sergipe-SE x Ceará-CE

Parnahyba-PI x Confiança-SE

Chave 9

Maringá-PR x Juventude-RS

União-TO x América-RN

Chave 10

Concórdia-SC x Ponte Preta-SP

Portuguesa-RJ x Botafogo-PB

Chave 11

São Raimundo-RR x Grêmio-RS

Barcelona-BA x Athletic-MG

Chave 12

Maranhão-MA x Vitória-BA

Santa Cruz-RN x Náutico-PE

Chave 13

Sousa-PB x Bragantino-SP

Oratório-AP x São José-RS

Chave 14

Operário-MS x Criciúma-SC

Grêmio Sampaio-RR x Remo-PA

Chave 15

Cascavel-PR x América-MG

Votuporanguense-SP x Aparecidense-GO

Chave 16

Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO

Rio Branco VN-ES x Amazonas-AM

Chave 17

Tocantinópolis-TO x Atlético-MG

Independência-AC x Manaus-AM

Chave 18

Trem-AP x Brusque-SC

Olaria-RJ x ABC-RN

Chave 19

Águia de Marabá-PA x Fluminense-RJ

Dourados-MS x Caxias-RS

Chave 20

Operário MT x Sport-PE

Rio Branco-ES x Novorizontino-SP

Novo regulamento

Aliás, a edição da Copa do Brasil 2025 chega com mudanças significativas no regulamento. Uma das principais alterações é o fim da vantagem do empate para o time visitante na primeira fase. Com a nova regra, caso o jogo único termine empatado, a decisão será nos pênaltis. Além disso, o mando de campo, aliás, será atribuído ao clube com pior colocação no Ranking da CBF, o que beneficia equipes menores que almejam surpreender dentro de casa.

Clubes que entram na terceira fase

Enquanto 80 equipes lutarão na primeira fase, 12 clubes aguardam a entrada diretamente na terceira etapa. Bahia, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo, que disputam a Libertadores deste ano, além de CRB (vice da Copa do Nordeste), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Santos (campeão da Série B) entram direto na 3ª fase da Copa do Brasil — o CRB ganhou a vaga porque o Fortaleza garantiu classificação na Libertadores via Brasileirão. Assim, eles não participam do Sorteio da Copa do Brasil. Por fim, o Cruzeiro também entra mais para frente por sua posição na tabela do Brasileirão.

