Treinador do Paraguai se encontra com jogadores de clubes paulistas

Não é só Dorival Júnior que viaja para o exterior para monitorar jogadores da seleção. Nesta sexta-feira (07), o técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, esteve em São Paulo e aproveitou para se encontrar com alguns atletas: Bobadilla, do São Paulo, Gustavo Gómez, do Palmeiras e Romero, do Corinthians.

Alfaro aproveitou a oportunidade para acompanhar o treino do São Paulo no CT da Barra Funda. Imagens do departamento de comunicação mostram o treinador do Paraguai em uma conversa com Luis Zubeldía e seu auxiliar.

???? No Direto do CT, você confere os detalhes do último treino antes do duelo com o Red Bull Bragantino e um bate-papo com André Silva! ???? Assista no YouTube: https://t.co/mM2oOXhts0 ???? Assista na #SPFCplay: https://t.co/EXXR7UnSA0#VamosSãoPaulo ???????? ???? Gutierre Filmes pic.twitter.com/zvbmvFvyjs — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 7, 2025

Já a reunião com os demais atletas aconteceu em um restaurante, que contou com a presença dos três. Gustavo Alfaro assumiu a seleção paraguaia após a Copa América e ainda não perdeu com a Albirroja. Em seis partidas, venceu três, incluindo Brasil e Argentina, e empatou três, ocupando a sexta colocação nas Eliminatórias, com 17 pontos.

