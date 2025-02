Portuguesa vence Inter de Limeira no Pacaembu e tira vice-liderança do Santos

Na abertura da oitava da oitava rodada do Campeonato Paulista, a Portuguesa levou a melhor no confronto direto contra a Inter de Limeira: venceu por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (7). Cristiano e Everton, ambos no segundo tempo, anotaram os gols no Pacaembu.

Com o resultado, a Lusa chega a nove pontos e ultrapassa o Santos, assumindo provisoriamente a segunda posição do Grupo B. A equipe de Neymar tem oito somados e entra em campo no domingo. A liderança é do Guarani, com dez. Já a Inter de Limeira continua sem triunfos no Estadual, com cinco pontos e na terceira colocação do Grupo A, mas ainda com uma partida a menos.

Na próxima rodada, a Portuguesa encara o Água Santa, no Distrital do Inamar, em Diadema. O jogo será na quarta-feira, às 19h30. No mesmo horário, porém no dia seguinte, a Inter de Limeira recebe o Palmeiras, no Major Levy Sobrinho, no interior paulista.

Jogos da oitava rodada

Sexta-feira (7/2)

Portuguesa 2×0 Inter de Limeira

Sábado (8)

Botafogo x Velo Clube – 16h

Mirassol x Noroeste – 16h

Red Bull Bragantino x São Paulo – 18h30

Domingo (9)

Novorizontino x Santos – 16h

Ponte Preta x Guarani – 16h

Água Santa x Palmeiras – 18h30

Corinthians x São Bernardo – 20h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.