Leandrinho, do Brasil, vibra com vitória sobre a Colômbia no Sub20

Cria do Vasco comemora mais uma vitória no Sul-Americano - (crédito: Foto: Rafael Oliveira - CBF)

O Brasil, em um jogo bastante complicado, superou a Colômbia na última sexta-feira (07), pela segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Sob o comando de Ramon Menezes, a equipe alcançou seis pontos. São duas vitórias pelo placar mínimo.

Aliás, o lateral-esquerdo Leandrinho, cria do Vasco e agora emprestado ao futebol da Arábia Saudita, entrou no decorrer da partida, portanto, comemorou mais uma grande vitória da Seleção Brasileira no torneio.

LEIA MAIS: Brasil segura pressão, vence a Colômbia e se aproxima do Mundial Sub-20

“Foi um jogo difícil. Quero dar os parabéns ao professor Ramon Menezes, que estudou muito bem o time deles (da Colômbia). O jogo foi truncado, e o importante hoje foi que não sofremos gol. Estávamos passando por dificuldades, mas conseguimos sair daqui com os três pontos, que é o mais importante”, disse o atleta.

Próximo jogo do Brasil

Agora, com seis pontos, o Brasil lidera o hexagonal final, empatado com a Argentina. A equipe volta a campo na segunda-feira (10) contra o Paraguai, às 17h (de Brasília), novamente no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), em Caracas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.