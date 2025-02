Roberto Assaf: Um Fla-Flu de assustar crianças

Um Fla-Flu dos mais vagabundos. Empate em 0 a 0 evidente. O Flamengo não tem interesse em disputar o Estadual. Basta pedir licença à Ferj e realizar amistosos que rendam os milhões sonhados. Escala equipes diferentes a cada jogo, notadamente reservas, deixando evidente que o objetivo é o Mundial de junho. A obsessão por esse torneio, cuja possibilidade de conquistar é zero, comprometerá o ano do futebol do clube, prejudicando todas as competições. A propósito de Taça Guanabara e Estadual: não cabe brigar por títulos que o próprio clube não reconhece.

Fla-Flu

O Fluminense, que já havia realizado boa partida, na vitória de 2 a 1 sobre o Vasco, começou marcando a saída de bola do Flamengo, levando o Rubro-Negro a provar de seu próprio veneno. Ou seja, deixou o rival sem opções, embora não conseguisse criar chances evidentes de gol. O time da Gávea parecia confuso. Entrou sem os uruguaios Arrascaeta e La Cruz, que estão sempre machucados. Além disso, perdeu o lateral Alex Sandro aos sete minutos, substituído por Ayrton Lucas. Mais: Bruno Henrique receber cartão amarelo aos 15, e permaneceu vagando pelo campo. Na realidade, o calor africano do Rio de Janeiro, e limitações das equipes, mantinha um confronto sem muita graça. Pelo contrário, muita briga entre atletas e pouca bola rolando. O Fluminense cansou após meia hora. Assim, o placar em 0 a 0, até ali, era lógico.

O Tricolor voltou para a etapa final com duas mudanças, e o Flamengo mexeu aos 15 minutos, trocando Michael e Plata por respectivamente Juninho e Luiz Araújo, mas a partida continuou truncada, por deficiência técnica e indisciplina, e nenhum dos times merecia resultado – um ponto para cada era um negócio e tanto. Gérson desperdiçou inexplicavelmente uma chance, aos 29, e o que se desejava, na realidade, era o apito derradeiro. A TV preferia exibir a beleza panorâmica do Rio de Janeiro. Eis que aos 41, entrou o Allan. É você colocar a raposa no galinheiro. Mas não houve tempo para o pior. O Flamengo corre o risco de terminar a rodada fora dos quatro primeiros. Para a diretoria do clube, tanto faz, como tanto fez.

O que é Juninho?

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.