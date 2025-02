Coritiba bate Azuriz e se aproxima das quartas de final do Paranaense

Jogadores do Coritiba comemoram um dos gols no triunfo sobre o Azuriz - (crédito: Foto: JP Pacheco/Coritiba)

O Coritiba deu um passo importante para garantir presença nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Na noite deste sábado (8), o time alviverde derrotou por 2 a 0 o Azuriz pela nona rodada. Dellatorre, ainda na primeira etapa, anotou os gols no Estádio Os Pioneiros.

Com o resultado, o Coxa passa para a vice-liderança do Estadual, agora com 16 pontos. Entretanto, pode ser ultrapassado no decorrer da rodada. Já o Azuriz aparece em sétimo na tabela, com 12 somados.

Pela décima rodada, o Coritiba recebe o Operário-PR, na terça-feira (11), às 20h (de Brasília), no Couto Pereira. No dia seguinte, às 20h, o Azuriz visita o Maringá, no Willie Davids.

O jogo

O Coritiba tomou a iniciativa das ações e desperdiçou duas oportunidades logo nos minutos iniciais com Lucas Ronier e Geovane Meurer. Aos 12′, os visitantes abriram o placar, com Dellatorre aproveitando cruzamento de Ronier e cabeceando para o fundo da rede. O Azurir esboçou reação com Edinho e Samuel Costa. Mas o Coxa também se manteve perigoso. Lucas Ronier obrigou o goleiro a fazer grande defesa de frente para a meta aos 28′. De tanto insistir, o Coritiba ampliou aos 44′, quando Matheus Bianqui ganhou disputa, e Dellatorre ficou de cara o gol.

Na volta do intervalo, o Azuriz se lançou à frente e, fora a grande chance desperdiçada por Matheus Guimarães, quase não assustou. Bem posicionado no seu campo, o Coxa se saiu bem na retaguarda e quase anotou o terceiro em um cruzamento de Everaldo que Vitor Hugo salvou os anfitriões. Caio Matheus teve a última oportunidade da partida, mas parou em outra boa defesa do goleiro do Azuriz.

