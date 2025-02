São Paulo deixa futuro de Patryck nas mãos do próprio jogador

O futuro de Patryck Lanza virou uma grande incógnita no São Paulo. Afinal, após começar a temporada como único jogador na lateral-esquerda, o atleta viu o Tricolor trazer mais duas opções para o setor (Enzo Díaz e Wendell) e caiu na hierarquia na posição. Assim, Zubeldía decidiu deixar o futuro do profissional nas mãos dele mesmo.

Patryck foi titular contra o RB Bragantino no último sábado (8/02), em Bragança Paulista, mas suas chances devem diminuir nos próximos jogos. Isso porque além de Enzo Díaz, que vem sendo titular, o São Paulo conseguiu a chegada antecipada de Wendell, que já treina com o restante do elenco. Assim, o garoto deve ter uma reunião com seu empresário nos próximos dias para decidir o seu futuro.

“Falei com ele que traria dois laterais com experiência como Wendell e Díaz para que deem abertura à equipe, experiência, cruzamentos. Para mim são muito importantes. Se Patryck estiver disposto ao diálogo e também a aprender, pode crescer vendo esses jogadores . Por quê? Porque são mais velhos e jogaram em equipes grandes”, disse Zubeldía, que prosseguiu.

“Creio que para um jovem há dois caminhos: ou pouco a pouco melhorando através desses jogadores ou sair e buscar experiência fora. Para mim, se ficar como terceiro lateral e ir crescendo, eu gosto. Se ficar como terceiro em uma zona de conforto, não gosto”, completou.

Com contrato até 30 de abril de 2027, o cria de Cotia ainda é visto como um jogador em formação. Assim, o São Paulo vê com bons olhos um empréstimo para ele ganhar experiência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.