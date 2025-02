Jardim analisa Cruzeiro e Campeonato Brasileiro, e apresenta diagnóstico para o sucesso

Jardim tem a receita do sucesso no Brasil - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico Leonardo Jardim foi oficialmente apresentado e iniciou seu trabalho à frente do Cruzeiro. No entanto, ele já vem analisando a situação do clube há algum tempo. Segundo apurou o Jogada10, o treinador, mesmo à distância, já mantinha conversas e observava a Raposa, o que lhe permitiu fazer um diagnóstico detalhado.

Jardim acredita ter a fórmula para o sucesso no futebol brasileiro, baseada nos últimos clubes campeões: Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Ele defende que, para alcançar os melhores resultados, é fundamental aliar técnica e intensidade.

“Nos últimos anos, principalmente nas equipes que conquistaram títulos e as (Copas) Libertadores, a grande diferença foi a intensidade. As equipes conseguiram equilibrar talento com intensidade no jogo. Foi o caso do Palmeiras, Flamengo e Botafogo”, analisou.

Em sua avaliação inicial do elenco do Cruzeiro, ele reconheceu o potencial dos jogadores, mas acredita ser necessário aprimorar aspectos fundamentais.

“Nessa área, acredito que é preciso trazer mais intensidade e agressividade. Todos os campeões têm talento, mas também precisam da outra parte, que é a intensidade do jogo. Isso é essencial”, completou o novo treinador.

A estreia de Leonardo Jardim com a camisa do Cruzeiro acontecerá nesta quarta-feira (12), às 19h45 (de Brasília), contra o Democrata-GV, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.