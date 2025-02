Atlético envia nova proposta por Rony, do Palmeiras

O Atlético está decidido a contratar Rony. A diretoria do Galo iniciou uma nova rodada de negociações com o atacante, e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já recebeu uma nova oferta sobre a mesa. O jogador chegou a negociar com o Fluminense, mas a situação não caminhou.

Nesta segunda-feira (10), o diretor de futebol do Atlético, Victor Bagy, entrou em contato com o Palmeiras para apresentar uma proposta pelo jogador. Desta vez, a oferta é de 8 milhões de euros (R$ 47,79 milhões), com salários em torno de R$ 1,3 milhão mensais.

No entanto, falta o acerto entre os clubes. A situação entre o Galo e Rony já está bem encaminhada. A expectativa é que o Palmeiras aceite a negociação. Afinal, o atacante não tem tido espaço com Abel Ferreira e está na lista de atletas que podem ser negociados.

Vale destacar que o técnico Cuca também entrou em ação e fez contato direto com o jogador. Durante a conversa, afinal, Cuca detalhou o projeto do clube e explicou como integrará o atacante à equipe.

É importante lembrar que Cuca já havia adotado uma estratégia semelhante com Júnior Santos. Na ocasião, o treinador ligou para o atleta, que estava no Botafogo, e argumentou para viabilizar a contratação.

