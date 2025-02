Neymar x Depay? Brasileiro tem vantagem em duelo contra o holandês

Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (12/02), às 21h35, de Brasília, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Mais do que a rivalidade histórica que engloba os dois times, a partida também coloca frente à frente Memphis Depay x Neymar. Contudo não é a primeira vez que eles se enfrentam.

Os atacantes já se enfrentaram seis vezes entre 2017 e 2021, no futebol francês, quando o holandês defendia o Lyon e o brasileiro, o PSG. No retrospecto, são quatro vitórias para Neymar, um empate e apenas um triunfo para Memphis Depay. Além disso, o craque santista também leva vantagem nas participações em gols.

Neymar marcou duas vezes, deu uma assistência e levantou uma taça atuando contra o holandês. Ele balançou a rede na goleada por 5 a 0 em 2018 e fez o gol da vitória no duelo em 2019, além de ter se sagrado campeão da Copa da França. Já Memphis Depay não tem nenhuma participação em gol diante do brasileiro, nem mesmo em seu único triunfo pelo Lyon.

Agora, os dois chegam em momentos distintos na temporada. Afinal, Neymar vai apenas para sua terceira partida desde o seu retorno ao Peixe, onde ainda não marco gols e nem distribuiu assistência. Além disso, o Santos precisa da vitória urgente para entrar na zona de classificação para o mata-mata do Paulistão.

Já Memphis está mais consolidado no Corinthians, que já está classificado para as quartas de final do Estadual. Além disso, o holandês marcou seu primeiro gol na temporada contra o São Bernardo, no último compromisso do Timão.

