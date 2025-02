Palmeiras finaliza preparação para próximo jogo e Facundo avisa: ‘Temos que ganhar’

O Palmeiras finalizou sua preparação para o duelo contra a Inter de Limeira. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13/02), às 19h30, no estádio Major Sobrinho, pela nona rodada do Campeonato Paulista. E o uruguaio Facundo Torres projetou e fez ressalvas sobre a importância desta partida para o Verdão.

“Os jogos que restam são muito importantes para nós e temos de ganhar, sabemos disso. Vamos buscar amanhã uma vitória como visitante e depois temos o clássico contra o São Paulo. Sei bem como é, no Uruguai há um clássico muito grande entre Nacional e Peñarol, e aqui é o mesmo. Não é novidade para mim, gosto de jogar esse tipo de jogo”, disse Facundo Torres.

Além disso, o atacante também comentou como vem sendo sua adaptação no Brasil e elogiou o rodízio feito por Abel Ferreira, que vem dando oportunidade a todos os jogadores do elenco.

“Estou muito contente, muito feliz por começar a jogar, algo que eu queria muito. Temos muitos jogos aqui, mas gosto disso. Minha adaptação está sendo boa, já estou integrado à equipe. Os companheiros são muito bons, fiz vários amigos e acho que está correndo tudo bem”, falou o uruguaio, que prosseguiu.

“É o tempo que o treinador tem para avaliar os jogadores e fazer testes. Para mim, que sou novo e estou conhecendo os companheiros, é bom jogar com diferentes jogadores para conhecer a todos melhor”, completou.

Como foi o treino do Palmeiras

Sob comando da comissão de Abel Ferreira, os jogadores fizeram atividades técnicas em dimensões reduzidas com objetivos específicos – ao todo, eram três times, com dois em disputa e um fora. Por fim, alguns atletas aprimoraram finalizações da entrada da área e recebendo cruzamentos laterais. Bruno Rodrigues, Paulinho e Felipe Anderson cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.