Filipe Luís deve colocar em campo time misto do Flamengo contra o Botafogo

Filipe Luís deve fazer mudanças no Flamengo para o clássico com o Botafogo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF)

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (12), para medir forças com o Botafogo, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada do Carioca. Assim, a tendência é que o técnico Filipe Luís coloque uma equipe mista para o clássico, com direito a improvisação na lateral esquerda e mudanças significativas em relação ao empate com o Fluminense. A informação é do portal “ge”.

Afinal, o Rubro-Negro não poderá contar com Alex Sandro, lesionado. O substituto poderia ser Ayrton Lucas, porém o atleta também não deve estar apto a ir a campo, pois se queixou de dores no joelho esquerdo. Diante disso, o lateral-direito Varela treinou e deve ocupar o setor.

Além disso, Léo Pereira e Wesley são os únicos titulares contra o Fluminense que seguem na equipe diante do Alvinegro. A dupla De la Cruz e Arrascaeta também devem aparecer entre os onze iniciais.

A provável escalação do Flamengo é: Matheus Cunha, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho.

Por fim, no momento, os comandados do técnico Filipe Luís somam 14 pontos e ocupam a 2ª colocação da Taça Guanabara. Caso vençam o Botafogo, irão igualar a pontuação do atual líder, o Volta Redonda, restando duas rodadas para o fim desta primeira fase.

