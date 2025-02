Santos não depende de si no Paulistão e Neymar avisa: ‘Temos três finais’

“Temos mais três jogos, três finais e vamos ganhar se Deus quiser”, disse Neymar, após o clássico contra o Corinthians.

A fala do camisa 10 do Santos não é por acaso. Afinal, o Peixe é o terceiro colocado do Grupo B, com 9 pontos e neste momento está fora da zona de classificação para o mata-mata do Paulistão. A equipe teve a chance de entrar entre os dois primeiros colocados da chave nesta quarta-feira (12/02). Contudo, perdeu para o Corinthians na Neo Química Arena por 2 a 1.

O time comandado por Pedro Caixinha tem mais três partidas até o término da primeira fase do torneio estadual: Água Santa (casa), Noroeste (casa) e Inter de Limeira (fora). Nesta conta, o Santos precisa vencer e torcer para tropeços de Guarani e Portuguesa, ambos com 10 pontos.

Neymar fala sobre sua evolução e amizade com Memphis

Em rápida entrevista na saída do estádio, o atacante falou sobre a evolução desde que chegou ao Santos e projetou quando estará 100% fisicamente.

“Fisicamente estou bem melhor. Eu sai, mas já me senti um pouco melhor do que no último jogo. Não é do nada que vou conseguir ganhar 100% da minha forma física, mas daqui uns dois ou três joguinhos eu já vou estar bem. O treinador pensa em mim em todos os jogos e eu estou de acordo”, falou o craque.

Além disso, Neymar também falou que vai treinar bastante para o próximo clássico por um simples motivo: vencer o amigo Memphis Depay. Os dois se abraçaram antes da partida e conversaram bastante durante todo o embate.

“Memphis é um amigo que o futebol me deu, ele me perguntou como era jogar no Brasil, falou sobre vir para o Corinthians. Temos uma amizade bonita, admiro como pessoal, não só jogador. Ele levou a melhor hoje, mas na próxima eu vou estar 100%”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.