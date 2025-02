Zubeldía lamenta sequência ruim do São Paulo em Brasília: ‘Não fomos capazes’

O São Paulo encerrou a sua jornada em Brasília com mais um empate. Na noite desta quinta-feira (13), o Tricolor ficou no 3 a 3 contra o Velo Clube, após ter ficado três vezes na frente no marcador. O clube do Morumbi não vence há três partidas no Paulista.

O empate evitou que o Tricolor garantisse a classificação nesta rodada. Luis Zubeldía lamentou os dois tropeços na capital federal e não teve muitas palavras para descrever por que as coisas não deram certo nos últimos jogos.

“Consideramos que os três pontos de hoje eram muito importantes para estar mais perto de se classificar em primeiro. E depois da partida já pensar no clássico. Para nós era importante conquistar os seis pontos aqui em Brasília, claramente as coisas não se moveram e conseguimos apenas dois empates. E aqui não tem desculpas por minha parte e dos jogadores, simplesmente não fomos capazes de conquistar mais pontos aqui em Brasília”, ressaltou.

Os três gols sofridos diante do Galo abriram um sinal de alerta tricolor. O treinador sabe que as coisas não estão certas, mas recorda que a maratona não permite que o grupo tenha tempo para corrigir aquilo que está dando errado.

“É impossível sofrer tantos gols e dizer que estamos defendendo bem. Eu não tenho dúvida de que vamos defender melhor, que vamos conseguir encontrar um equilíbrio. Jogar a cada dois, três dias, não nos permite trabalhar e atender essa questão. Ter uma ou duas sessões para praticar aquilo que creio que temos que melhorar. Estamos no meio do campeonato, então é difícil corrigir isso agora”, afirmou.

Revezamento segue

Para o jogo contra o Velo, o São Paulo seguiu com os titulares, ao contrário do que Zubeldía fez nas últimas rodadas. Apesar disso, o treinador explicou que o planejamento de desgaste esteve presente nas alterações durante o jogo e já de olho no clássico contra o Palmeiras.

“Nosso planejamento leva em conta o contexto dos minutos dos jogadores, porque daqui a três dias teremos outra partida. Por conta disso, vamos tomando decisões um pouco pré-estabelecidas e outras momentâneas. O caso de Calleri estava planejado assim e o do Pablo Maia também, porque havia atuado 90 minutos e é um jogador indispensável para a organização”, enfatizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.