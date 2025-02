Fluminense terá duelos contra os piores ataques do Carioca na busca por vaga na semi

Mano Menezes tenta fazer com que o Fluminense avance às semifinais do Campeonato Carioca 2025 - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense não depende apenas de si para avançar às semifinais do Campeonato Carioca, porém ainda tem chances dependendo de uma combinação de resultados. Assim, para vencer os jogos que restam, a equipe terá pela frente dois duelos contra os piores ataques da competição: Nova Iguaçu e Bangu.

Dessa forma, o primeiro deles acontece neste domingo (16), às 16h (de Brasília), contra o Carrossel da Baixada, no Maracanã. O adversário tem apenas seis gols marcados até aqui, porém tem o mesmo número de pontos do Sampaio Corrêa, 13, e fica de fora do G4 por causa do saldo de gols.

Na sequência, o Tricolor encerra sua participação na Taça Guanabara contra o Bangu, no dia 23 (domingo), às 19h (de Brasília), novamente no Maracanã. O Alvirrubro, no momento, é o lanterna, com apenas 4 pontos e estufou a rede somente duas vezes, tendo chances altas de rebaixamento.

O Fluminense, por sua vez, soma 8 gols em 9 jogos, média de menos de um tento por partida. Os comandados do técnico Mano Menezes têm tido muitas dificuldades na criação das jogadas sem a presença de Paulo Henrique Ganso. Jhon Arias tem se adaptado a jogar mais centralizado pela equipe desde que iniciou a temporada, após o elenco repleto de jovens ter iniciado a campanha.

O que o Tricolor precisa fazer para avançar?

Primeiramente, a equipe necessita vencer suas duas partidas para encerrar a Taça Guanabara com 17 pontos. Nesse sentido, tiraria o Nova Iguaçu da disputa e encostaria no G4. No momento, a equipe tem 11 pontos, a dois do G4, e ocupa a 9ª colocação.

No entanto, é necessário que Madureira, Maricá, Botafogo, Sampaio Corrêa tropecem pelo menos uma vez. Esse último, se empatar uma, poderá definir a classificação no saldo de gols. Já o Vasco precisa de dois tropeços nos clássicos que terá pela frente (Flamengo e Botafogo) para dar chance aos adversários.

Vasco: uma derrota e um empate contra Flamengo e Botafogo, ou uma derrota por três gols de saldo para um dos dois.

Sampaio Corrêa: um empate contra Volta Redonda ou Portuguesa e fazer mais gols pró.

Botafogo: um empate contra Boavista ou Vasco.

Maricá: um empate contra Portuguesa ou Flamengo

Madureira: um empate contra Bangu ou Nova Iguaçu

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.