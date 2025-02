Leonardo Jardim ensaia Cruzeiro com força máxima no clássico contra América

Leonardo Jardim almeja sua primeira vitória no comando do Cruzeiro no clássico com o América - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

O técnico Leonardo Jardim terá pela frente já um clássico em sua segunda partida desde que assumiu o Cruzeiro. No caso, o confronto contra o América, neste domingo (16), que marca o início da disputa por uma vaga na decisão do Campeonato Mineiro. Ainda sem atuações convincentes no início de temporada, a intenção pelo lado celeste é evitar surpresas. Por isso, o treinador português provavelmente vai usar sua equipe com força máxima.

Em sua estreia no comando da Raposa, Jardim perdeu para o Democrata de Governador Valadares, na Arena o Jacaré, mas com um time alternativo. Afinal, algumas das principais peças do elenco estavam indisponíveis por suspensão, problemas físicos ou até mesmo poupados. O atacante Gabigol, por exemplo, recebeu o cartão vermelho no clássico com o Atlético. Por isso, foi desfalque neste duelo seguinte.

O camisa 9 volta a ser uma opção, assim como o goleiro Cássio, que é alvo de críticas por lances defensáveis. Outros que retornam são o lateral-direito William, os meio-campistas Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira, além do atacante Dudu. Deste modo, o provável time titular do Cruzeiro para o clássico é: Cassio; William, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Dudu, Marquinhos e Gabigol.

Cruzeiro deixa a desejar na primeira fase do Mineiro

A Raposa se classificou para a semifinal do Campeonato Mineiro apenas com a sexta melhor campanha. Cenário que confirma a performance abaixo das expectativas pelo time badalado que a diretoria montou. O América teve um rendimento melhor na primeira fase do Estadual. Por isso, terá a vantagem de decidir em casa a vaga na decisão do campeonato.

Assim, Cruzeiro e Coelho se enfrentam no jogo de ida das semifinais, neste domingo (16), às 16h, no Mineirão. A segunda partida será no próximo sábado (22), ainda com horário a definir, na Arena Independência.

