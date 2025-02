Flamengo vence o Vasco e vai à semifinal do Carioca

O Flamengo levou a melhor no primeiro Clássico dos Milhões de 2025. Com recorde de público do Carioca, o Rubro-Negro venceu o Vasco por 2 a 0, neste sábado (15), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, com gols do carrasco Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Apesar da vitória, não foi fácil. Afinal, depois de dominar o primeiro tempo, os rubro-negros sofreram uma pressão na etapa final, mas conseguiram resistir e souberam aproveitar as oportunidades.

Com a vitória, o Flamengo se isolou na liderança da Taça Guanabara com 20 pontos e garantiu a vaga na semifinal do Carioca. Já o Vasco, por sua vez, completa quatro jogos de jejum e está em quarto, com 14, mas pode sair do G-4. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (22), às 16h30 (de Brasília), contra o Maricá, no Maracanã, enquanto o Cruz-Maltino recebe o Botafogo, no domingo (23), às 16h, em São Januário, pela última rodada do turno.

Primeiro tempo de ataque contra defesa

O Flamengo dominou o primeiro tempo. Com uma marcação intensa, o Rubro-Negro teve o controle da posse de bola e mais volume, mas encontrou dificuldade na hora de finalizar as jogadas. Foram algumas oportunidades desperdiçadas, mas sem muito perigo para o goleiro Rossi. Assim, de tanto insistir, Plata invadiu a área e foi derrubado pelo jovem Lukas Zuccarello. Bruno Henrique, o carrasco vascaíno, foi para a bola e abriu o placar no Maracanã: 1 a 0.

A diferença física fez muita diferença. O Flamengo marcou alto, sufocou o Vasco e não deixou nomes como Tchê Tchê e Philippe Coutinho respirarem um segundo com a posse de bola. Dessa forma, restou ao time comandado por Fabio Carille rifar a bola diversas vezes, o que gerou uma irritação em Vegetti. O centroavante argentino, inclusive, chegou a discutir com o goleiro Léo Jardim e com o lateral-esquerdo Lucas Piton. A situação ainda poderia ser pior, mas o gol de Plata, aos 38, foi anulado.

Vasco muda a postura, mas não evita derrota

O panorama mudou no segundo tempo. O Vasco mudou a postura e pressionou o Flamengo nos primeiros 20 minutos. Assim, explorou o lado de Varela e teve pelo menos três chances para empatar o clássico. Com isso, o goleiro Rossi começou a trabalhar na partida e fez uma grande defesa em finalização de fora da área de Tchê Tchê. Quando o camisa 1 não teve o que fazer no lance, a trave evitou o que seria o gol de Vegetti.

Após o susto inicial, o Flamengo se encontrou no segundo tempo. O técnico Filipe Luís trouxe mais segurança para a defesa com a entrada de Léo Ortiz no lugar de Varela e conseguiu conter os avanços do Vasco pela direita. Assim, o Rubro-Negro voltou a ter o controle da posse de bola, esfriou a pressão vascaína e deixou o jogo morno. Aos poucos, foi tomando conta do campo de ataque, até que Everton Cebolinha matou o jogo com um golaço, aos 43, em chute de fora da área.

Flamengo 2 x 0 Vasco

Taça Guanabara – 10ª rodada

Data: 15/02/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela (Léo Ortiz, min. 19’/2ºT); Erick Pulgar, Evertton Araújo (Allan, min. 19’/2ºT) e Arrascaeta (Luiz Araújo, min. 20’/2ºT); Plata, Michael (Everton, min. 25’/2ºT) e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves, min. 45’/2ºT). Técnico: Filipe Luís

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Lucas Freitas (Maurício Lemos, min. 27’/2ºT) e Lucas Piton (Victor Luís, min. 38’/2ºT); Hugo Moura (Payet, min. 38’/2ºT), Mateus Carvalho, Lukas Zuccarello (Jean David, min. 32’/2ºT), Tchê Tchê (Paulinho, min. 31’/2ºT) e Philippe Coutinho; Vegetti. Técnico: Fabio Carille

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Rodrigo Henrique Correa e Thiago Filemon Pinto

VAR: Philip George Bennett

Gols: Bruno Henrique, aos 30′ do 1ºT (1-0);

Cartões amarelos: Varela e Everton (FLA); Maurício Lemos e Mateus Carvalho (VAS)

Público: 44.543

Renda: R$ 2.491.377,50

