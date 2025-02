Zubeldía elogia atuação do São Paulo em clássico

São Paulo de Zubeldía está garantido no mata-mata do Paulistão - (crédito: Rubens Chiri/São Paulo)

Após o empate do São Paulo em 0 a 0 com o Palmeiras, neste domingo (16), o técnico Luis Zubeldía defendeu a atuação do seu time, amplamente criticada pela torcida. Em sua argumentação, o comandante argentino lembrou que utilizou uma escalação alternativa, a fim de evitar desgaste dos jogadores.

“Às vezes quando monta o time dessa maneira a equipe rival vai encontrando algumas brechas na estruturação. Acredito que a partir do minuto 15, 20, 25 eles começaram a encontrar alguns espaços. Acredito que no primeiro tempo nossa equipe controlou quase sempre. Se teve alguma dúvida foi mais por perda de bola nossa. Na segunda parte, à medida que passaram os minutos, foram tendo mais ataques, nos comprometeram mais e não pudemos contragolpear, salvo uma vez. Mas não estavam tão cômodos. Considero que foi correto (o plano de jogo), com algumas coisas a a melhorar. Não mais que isso. Estou satisfeito, mas temos de seguir trabalhando por tudo o que tem por vir”, comentou Zubeldía.

Com o ponto conquistado fora de casa, o São Paulo assegurou sua vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Entretanto, a equipe comandada por Luis Zubeldía ainda busca o primeiro lugar geral na competição, o que dá vantagem de decidir as fases do mata-mata em casa.

O São Paulo, vale lembrar, está em primeiro lugar no Grupo C, com 16 pontos, seguido por Novorizontino (12), Noroeste (7) e Água Santa (6). Os dois primeiros avançam, e faltam duas rodadas. O Tricolor agora recebe a Ponte Preta na quarta-feira (19) e visita o São Bernardo no domingo (22).

O time de Zubeldía tem a quarta melhor campanha no geral, atrás de Corinthians (26), São Bernardo (22) e Mirassol (16). O trio soma 11, 10 e 9 jogos, respectivamente.

