Neymar marca na vitória do Santos, novo líder do Grupo B do Paulistão

Com direito ao primeiro gol de Neymar na sua volta ao clube, o Santos venceu o Água Santa, neste domingo, 16/2, na Vila Belmiro, por 3 a 1. Este resultado fez a alegria dos 13.795 santistas que lotaram a Vila. Afinal, o time chegou aos 12 pontos e saiu da lanterna para a liderança do Grupo B do Paulistão. Assim, deixa para trás Bragantino, Guarani e Portuguesa, todos com 11 pontos. Mas o Água Santa, com 6 pontos e na lanterna do Grupo C, está na zona de rebaixamento.

Neymar fez seu gol aos 13 minutos do primeiro tempo, de pênalti que ele mesmo sofreu, abrindo o placar. Ney teve boa atuação e, mesmo sob forte calor, jogou quase o tempo inteiro, saindo aos 39 da etapa final. Além disso, deu o passe para o terceiro gol, de Guilherme. O outro tento santista foi de Thaciano. Para o Água Santa, quem descontou foi Netinho. Mas com um golaço de fora da área que valeu o ingresso.

Neymar abre o placar

Apesar da temperatura altíssima, mesmo com o jogo às 20h30 (de Brasília), o que se viu foi tanto o Santos quanto o Água Santa buscando o jogo e impondo velocidade nas jogadas. Bem mais técnico, o Peixe se impôs nos primeiros minutos. Neymar queria jogo e buscava se comunicar com Soteldo, Thaciano e Guilherme. Quase marcou sem querer quando desviou um chute de João Schmidt, que passou perto. Mas, aos 13 minutos, veio o esperado gol de Neymar. Após tabelar com Soteldo, Neymar foi derrubado na área. Pênalti que o astro cobrou e fez seu primeiro gol nesta volta ao Santos, o de número 193 somando com a primeira fase no Peixe.

O Santos estava animado, criou boas oportunidades e ampliou quando Soteldo lançou Guilherme pela esquerda. O atacante foi ao fundo e cruzou. A defesa do Água Santa se enrolou e a bola sobrou livre para Thaciano, que só empurrou para a rede. Guilherme, muito acionado, teve duas chances para ampliar. Já o Água Santa assustava em investidas de Ynaiã, que obrigou Brazão a fazer grande defesa. Mas, aos 43, em um chute de fora da área, Netinho fez um golaço espetacular. A bola bateu no travessão antes de entrar, sem chance para Brazão.

Santos amplia

No segundo tempo, o Santos trabalhou mais a bola. Contudo, o Água Santa passou a dar mais trabalho com a entrada de Neilton (ex-Santos). Caixinha percebeu a queda de ritmo e fez substituições. No entanto, foi quando o Santos estava pior em campo que veio o terceiro gol. Após cruzamento pela direita, Neymar se virou em cima da marcação e tocou para Guilherme, que mandou para a rede. Com 3 a 1 no placar, era hora de administrar a vantagem e celebrar os três pontos, que levaram o time da lanterna para o primeiro lugar do Grupo B. O Peixe chegou a fazer um gol com Soteldo, passe de Neymar.Mas Ney estava impedido. Enfim, O Santos lavou a alma.

SANTOS 3X1 ÁGUA SANTA

Campeonato Paulista – 10ª rodada

Data: 16/2/2025

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público: 13.795

Renda: R$ 781.425,00

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo (Luisão, Intervalo) e Escobar; João Schmidt (Rincón, 22’/2ºT), Gabriel Bontempo (Tiquinho, 14’/2ºT) e Neymar (Miguelito, 39’/2ºT); Thaciano (Pituca, 14’/2ºT), Guilherme e Soteldo. Técnico: Pedro Caixinha

ÁGUA SANTA: Luan; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro; Villian, Netinho (Wesley Dias, 18’/2ºT), Gabriel Silva (Ademilson, 20’/2ºT), Davi Gomes (Robinho, 31’/2ºT); Willem (Neilton, Intervalo) e Marco Antonio (Ramon, Intervalo). Técnico: Pintado

Gols: Neymar, pênalti, 13’/1ºT (1-0); Thaciano, 26’/2ºT (2-0); Netinho, 42’/1ºT (2-1); Guilherme, 24’/2ºT (3-1)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Cartões Amarelos: Thaciano, Gabriek Bontempo, Soteldo (SAN); Netinho (AGS)

