Talles Magno mira renovação no Corinthians e avisa: ‘Quero ser titular’

Talles Magno vem decidindo cada vez mais com a camisa do Corinthians. Contra a Portuguesa, no último sábado (15/02), o atacante marcou um gol e deu uma assistência no empate em 2 a 2, no Pacaembu. Contudo, o jogador quer mais. O artilheiro do Timão no Campeonato Paulista mira a renovação com o clube e reforçou o desejo de ser titular.

Afinal, Talles Magno atuou em uma equipe considerada ”alternativa” contra a Portuguesa. Os principais atletas foram preservados visando o duelo contra o Universidad Central, da Venezuela, na Libertadores. Contudo, o atacante quer uma vaga justamente nessa equipe titular.

“Estou buscando meu espaço. Todos os atletas são bem competitivos e estão em grande momento. Quem o professor escalar, a gente estará bem servido, independente de eu jogar ou não. Quero jogar de titular. Eu quero ser um titular, vou continuar fazendo meus números, fazendo bons jogos, para que a oportunidade chegue”, disse Talles Magno.

Mesmo sem um lugar entre os 11, o atacante manifestou o desejo de permanecer no clube. Ele está emprestado ao Timão até o meio do ano, mas quer permanecer no Parque São Jorge.

“Estou bem feliz aqui. Minha alegria é a mesma desde que cheguei até agora. Há coisas burocráticas, as pessoas lá de cima estão conversando. Deixo isso para eles, e faço o meu trabalho dentro de campo, que é o que posso fazer”, completou o atacante.

Enquanto aguarda a definição sobre seu futuro, o atacante segue decidindo pelo Corinthians. Colecionando boas atuações, Talles Magno quer agora criar dúvida na comissão técnica sobre a formação de ataque da equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.