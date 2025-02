Caixinha rasga elogios ao ataque do Santos, mas prega cautela com Neymar

O técnico Pedro Caixinha saiu muito contente da Vila Belmiro, após a vitória do Santos por 3 a 1 em cima do Água Santa, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O treinador rasgou elogios a equipe, principalmente ao ataque formado por Neymar, Soteldo e Guilherme. O comandante também ressaltou a dedicação do trio durante os treinos, principalmente na preparação em jogadas de bola parada.

“Neymar, Guilherme, Soteldo, tiveram momentos de repetição de bolas paradas. Isso me lembra a história de grandes jogadores, o próprio Neymar, Messi, Ronaldo, que têm a capacidade de entender que precisa fazer repetições. Vi, atrás do gol, como ele faz isso tão bem”, falou Caixinha, que também pregou cautela com o astro do Peixe.

“Vamos ser cautelosos, mas Neymar tem se recuperado muito bem. Vamos ter menos tempo para o próximo jogo. Veremos como ele chega ao CT”, completou.

Caixinha rasga elogios ao polivalente Thaciano

Aliás, o trio, tão elogiado por Caixinha, teve desta vez a companhia de Thaciano atuando como centroavante. Tiquinho Soares acabou sendo preservado pelo treinador e também ganhou elogios. Principalmente na recomposição, quando recuou e se sacrificou para poupar Neymar da função.

“O Neymar tem tarefas defensivas. Se vocês repararem no que é defender para frente, ele é o primeiro na linha de pressão. Faz isso bem. So situações de perda de bola, ele também participa. Quando a equipe está em bloco baixo, não queremos sacrificá-lo em blocos defensivos. Quando ele jogava no Barcelona, eu perguntei como ele fazia com Messi e Suarez, ele defendia pela esquerda e todos os médios faziam linha de quatro, ele explicou. Soteldo e Guilherme se sacrificam para juntar as linhas. Tiquinho saiu por sobrecarga. Dar descanso. Sem deixar de contar com ele”, finalizou Caixinha.

